Finalment la Selecció espanyola de Futbol viatjarà a Turkia, país veí de l’Iran. Fa vuit dies que ha començat la guerra i l’Iran ha contra-atacat a molts païssos veïns.
Ha pogut més l’interés de donar UNA GLORIA a Espnya que la seguretat de les futbolistes i de tota la expedició.
Mentre un ministeri evacua milers de DNIlanders de la regió, s’obliga a les jugadores a anar-hi. A Spain és obligatori anar a la selecció quan et volen. No és l’únic cas al mon, però és un tret molt autoritari de la “Democracia Plena” espanyola.
Faig vots perquè tot vagi bé i tornin sanes i estalvies.
Visca el Barça i Visca la gent catalana!
