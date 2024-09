Nivell socio-econòmic del Torrent de la Guineu (barri 63 de BCN)

Les dades que us presento, són dades oficials de l’Ajuntament de Barcelona, de l’any 2021. Les dades probablement estan desfasades i no es corresponen a la realitat actual del nostre barri, El Torrent de la Guineu (Barri 63 de Barcelona).

Aquestes dades les presento junt amb altres dades del districte, dels altres barris de Sanandreu.

Veiem que hi ha dues situacions socio-econòmiques al districte, amb diferències molt gràfiques:

Per un costat estan La trinitat Vella, Baró de Viver i El Bon Pastor amb una renda mitjana de de 10 mil euros i uns barris més catalans, amb una renda personal de 15 mil euros. És molta la diferència. El Torrent de la Guineu presenta una dada, de l’any 21, que pot ser enganyosa, doncs l’ajuntament ha centrifugat, al barri una serie de serveis lletjos, poc atractius, per a població menesterosa, desde fa anys.

No hi ha dades de la població que viu en infrahabitatge, en habitacions viu una famila sencera, gent que viu al carrer i darrerament gent que viu en furgonetes aparcades al carrer. Hi ha una població exclosa necessitada d’aquests serveis, que s’ha fet resident permanent, no empadronada, al barri. L’Ajuntament subvenciona ONG’s per acompanyar aquesta gent.

Probablement superem la xifra de 60 mil habitants per quilòmetre quadrat, i sóm el barri més densament poblat de Barcelona.

Les xifres de població amb documentació extrangera, estant completament desfasades.

Després d’un petit treball de camp, intentaré donar unes xifres orientatives de la realitat migratoria al nostre barri: El Torrent de la Guineu.