Navas un barri de Barcelona amb nom de Genocidi

L’Ajuntament de Barcelona està organitzant un debat “exprés” per tancar el tema del nom del barri Torrent de la Guineu-Navas.

Tot va començar amb una iniciativa popular, desde la vocalia de Memòria Històrica de l’associació de Veïns del Barri de Navas proposant canviar el nom que feia referència a la batalla de les Naves de Tolosa, per la toponímia històrica i local de “Torrent de la Guineu”.

Això va ser contestat per un grup de veïns relacionat amb el PSC, Vox i l’ONG t’acompanyem, amb seu al carrer Biscaia del nostre Barri.

Davant la paralització de la iniciativa popular, l’associació de veïns va demanar la mediació del Síndic de Greuges de la ciutat.

L’Ajuntament de la Ciutat ha preferit contractar una empresa de la seva confiança, per fer la mediació (és diu: Espai Coneix). Aquesta empresa té pressa per acabar i cobrar….. i en aquesta fase estem.

Crec que per fer una anàlisi serena del que representa el nom de les Naves de Tolosa, hi ha dos texts que són molt aclaridors: El primer de Rafal Lemkin, pare del concepte de Genocidi i inventor del nom d’aquest crim i el segon Miguel Ángel Ladero Quesada[1] Catedrático de Historia Medieval. Universidad Complutense. De la Real Academia de la Historia.

Aquest dos textos ens poden ajudar a veure que es inadmisible que l’alcaldia del PSC, hagi posat tants pals a les rodes de la Iniciativa popular.

Recomano llegir els dos articles , que són històrics i sinò us presento a continuació uns petits retalls:

El crimen de Genocidio. (1946).

Rafaël Lemkin (www.alcoberro.info/el-crimen-del-genocidio-(1946)—rapha%C3%ABl-lemkin.html)

Estuvieron muy cerca de alcanzar su objetivo en cuanto al exterminio de los judíos y de los

gitanos en Europa. Resulta claro que la experiencia alemana es la más manifiesta, la más deliberada y la que fue llevada más lejos; sin embargo, la historia nos proporciona otros ejemplos de destrucción de grupos nacionales, étnicos y religiosos. Citemos, para ilustrar esta afirmación, la destrucción de Cartago, la de los grupos religiosos en el curso de las guerras islámicas y durante las Cruzadas, las matanzas de albigenses y valdenses y, más cerca de nosotros, la de los armenios.

Publicado en Nueva Revista (http://www.nuevarevista.net)

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Artículo; 1212: Las Navas de Tolosa

por Miguel Ángel Ladero Quesada[1]

Catedrático de Historia Medieval. Universidad Complutense. De la Real Academia de la Historia.

La concordia entre los reinos cristianos se consiguió lentamente durante aquellos años: fin de las guerras de frontera entre Navarra y Castilla en 1200, paz castellano-leonesa firmada en Cabreros (1206), inquietud de Pedro II de Aragón ante la conquista almohade de las islas Baleares, hasta entonces bajo dominio almorávide, en 1203. Este su-ceso fue un estímulo más para considerar el retorno a la guerra contra los almohades: en febrero de 1209, el papa Inocencio III encargó al arzobispo de Toledo, el navarro Rodrigo Jiménez de Rada, la preparación de la cruzada en Castilla, según el ejemplo que ya daba Pedro II en Aragón.

La cruzada, y la consiguiente concesión de indulgencias a quienes participaran en ella, comenzó a predicarse en todos los reinos de la España cristiana a finales de 1210 mientras que poco después, por su parte, los almohades comenzaron a trasladar «voluntarios de la fe» (muyahidines) y otras tropas desde el norte de África a Sevilla, donde se concentraron

también los contingentes andalusíes.

(Que aquest apasionant debat no serveixi per a amagar els enormes problemes que tenim com a Barri).