Mortalitat de la COVID a Catalunya(regió), novembre 2021.

La fletxa blava indica el començament de la vacunació. Dades a partir de “El Nacional”[1]

Conclusions: La mortalitat de la COVID-19 ha disminuit de manera molt important. Hi ha una coincidencia amb l’aparició i administració de la vacuna a la regió Catalana i la disminució de la ratio, morts/casos confirmats.

És important, perquè només a l’autonomia catalana es fan servir dades de morts certificades per metges, i per tant no condicionades políticament. A tall d’exemple el departament de Salut informa avui la xifra de 24.033 morts a la regió, en tant que el “Ministerio de Salud” n’informa de 15.981(66%).

Si estan falsejades les dades, no es poden treure conclusions reals.

Ignasi de Yzaguirre

Col 14521 de Barcelona

Esplugues de Llobregat

[1] https://www.elnacional.cat/ca/salut/covid-catalunya-700-nous-casos-hospitalitzacions-estables_667265_102.html