Mazón Dimisió?? España dimisió!!!!

Pitjor que el comportament de Mazón el dia de la DANA, ha estat el comportament d’Espanya (PSOE, PP, VOX, SUMAR, PODEMOS) en aquest any que ha passat desde la torrentada. No s’han volcat, ans el contrari, a ajudar al poble Valencià. España “no està, ni se la espera”. Un comportament com el que han tingut amb el poble saharaui, dimitint de les seves responsabilitats. Però els impostos els han recollit tots, sense perdonar ni un euro.
España ha mantingut un desesperant tracte colonial amb tot el “Levante español” (València ,Balears i Catalunya). No perdonat ni un euro de l’IRPF de les families treballadores afectades.
Es pot estimar facilment, en 8 mil mil·lions el dèficit fiscal de la C.Valenciana el 2024.
Desenes i desenes de padrins que no poden sortir al carrer perquè un any després no s’han reparat els ascensors, desenes de milers de persones continuen efectades.
Puta RENFE.
