Mapa esportiu de l’Espana 2026

Es presenta un mapa que inclou tots els equips de futbol de la primera divisió espanola a 1 de gener de 2026. Un mapa que ens mostra la realitat d’una espana pràcticament desèrtica en tota la zona d’influència castellana.
Llegenda del mapa:
En vermell: els equips de la zona muy-mucho espanola. Inclou l’eix Madrid- Sevilla. Lingüísticament són exclussivament castellans.
En Violeta: Els equips de la zona celta. Inclou les modalitats lingüístiques del Galaico-Portugués i el Bable. Nacionalitat històrica(1).
En Verd: La zona Euskaldun. Es parla l’Euskera. Nacionalitat històrica(1).
En Groc: La Zona del Levante espanol; es parlen les modilitats de català. Nacionalitat històrica(1).
(1) nacionalitats històriques segons la constitució espanola de 1978.
