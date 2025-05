Madrit manipula l’emergència immigratoria en contra del “levante Español”

Glossari:

Levante espanyol: terme franquista amb el que es denominava les regions de Catalunya, València i Balears, i que es caracteritza per estar banyat per la mar Mediterrània i també per tenir com idioma originari l’Andorrà en els seus peculiars matisos.

Andorrà: Idioma català, oficial a l’Estat Andorrà, únic estat en el Món en el que la llengua vernàcula està reconeguda com idioma oficial únic.

Gràfica dels nous treballadors autònoms, distribuïts per regions espanyoles entre març de l’any 2021 i març de l’any 2024. (Estadístiques oficials espanyoles)

El gràfic està ordenat de menor a major de tal manera que al final de tot està el Pais Valencià i també Catalunya amb més de 20 mil altes a la seguretat social com a treballadors autònoms cada regió.

En aquest tres anys al conjunt d’España, l’augment ha estat de 105 mil treballador autonoms d’orígen extranger. Del quals 50 mil han estat realotjats al Levante Espanyol. Dic realotjats, perquè la majoria han arribat a Madrit i centrifugats vers la nostra mediterrània. No és només lo propia lógica del mercat capitalista. Serveixi com exemple el cas dels 19 jugadors de beisbol venezolans de l’equip Team Guevara que aterricen a Barajas i els tralladen a Barcelona perqué demanin asil polític (Marca, Pais: 31 de març 2025. RTVE: 1 d’abril 2025).