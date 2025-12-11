La TV3 més masclista i espanyolista

Ahir no vàren retransmetre per la televisió de Catalunya el partit del Barça de dones a la Champions femenina. El dia anterior havien retransmés a TV3, en directe, el partit del Madrit de dones.
A la retrasmisió de la Flepe, desde l’Argentina ho explicaren molt clar: la TV3 només contracta un partit per jornada de la champions i com que són tant imparcials, una vegada donen el Madrit i una altra el Barça. A més la TV3, dona molta més importància al futbol masculí que al futbol de dones, malgrat que el Barça de dones és el millor equip del mon. Ens volen “normalitzar” els del PSOE i el futbol és una altra trintxera en la que continua la lluita.
