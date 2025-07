La selecció espanyola de futbol, és una tifa sense les “legionàries” catalanes.

Dic”legionaries”, perquè per llei, estàn obligades formar de la selecció “colonial” espanyola. En cas contrari s’exposen a represàlies subtils o no, per part dels diferents estament esportius espanyols. España amb les coses de menjar no volem cap broma. Si treiem de la selecció les jugadores catalanes formades al Barça…España queda en no res!

Revelar-se front això seria seguir el camí d’Oleguer Presas, renunciar a futures pilotes d’or i fins i tot seguir el camí de la Jennifer Hermoso o de la Mariona Caldentey…….

Repecto al màxim la decissió de les jugadores d’orígen català i em semto orgullòs d’elles.