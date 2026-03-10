La meva contribució des del Torrent de la Guineu: 8 de març de 2026

El 8 de març és una festa assenyalada a tot el món. És un dia que les dones celebren i reivindiquen els seus drets històrics …..i jo he restat a casa, sense anar a cap manifestació.
Recordo molts anys enrera, quan a la Vocalia de Dones de l’Associació de Veïns del Barri de Las Navas de Tolosa, avui Barri del Torrent de la Guineu, preparava il.lusionada, la celebració del 8 de març.
Recordo a la Goya i la Charito, la Tina…També a la Sole i la Núria i la Cristina, dona d’en Jaume Giné i l’advocada Maria José i d’altres…
Com discutien i preparaven les coses que havien de fer. Eren un terrabastall i als companys homes ens miraven amb lupa i no s’estalviavem qualsevol crítica sobre el nostre comportament……Avui ho recordo amb enyor.
No he anat a cap de les manifestacions convocades enguany, però no em puc estar de mirar les notícies i veure amb dolor la divisió i els enfrontaments dins del moviment feminista i de com els partits polítics hi contribueixen.
La meva contribució aquest any és, traduïr al català un text d’una dona, referent del moviment femista a Madrid i al Món: Inés Alberdi.
Na Inés Alberdi, Sociòloga, entre atres coses, va ésser diputada a Madrid i va ser la darrera Directora Executiva del Fons de les Nacions Unides per a les Dones (UNIFEM) i moltíssims altre càrrecs. I va ser un referent en el Moviment d’Alliverament de les Dones.
L’any 2005 va escriure un llibre amb el psiquiatra Luis Rojas Marcos, llibre que va patir l’autocensura i retirada per part de la Caixa, entitat editora:
La violència contra les dones(1):
¿Perquè moltes vegades no la veiem?
La violència contra les dones ha existit sempre. El que és nou, és veure-la com a violència i deixar d’acceptar-la.
Pensem en dues societats en què es valori de manera diferent la violència contra les dones: en les dues es poden produir les mateixes conductes, per exemple, en forma de pallisses conjugals o d’assetjament sexual als llocs de treball; tanmateix, cadascuna d’aquestes conductes es veuran i es mesuraran de manera molt diferent. La mateixa conducta, la pallissa d’un marit a la seva dona, es pot acceptar com una cosa normal o es pot considerar delicte i estar castigada penalment.
Quan s’accepta com a normal, que la pallissa d’un home a la seva dona és un assumpte intern de la família, es veu com un càstig que el marit té dret
a imposar la seva dona i que no suposa un comportament legalment sancionable; en no estar reconegut com a delicte, no es castiga ni es recull
estadísticament com un acte de violència contra les dones.
Aquestes diferències es poden advertir comparant la societat espanyola amb altres societats contemporànies o comparant la societat
espanyola actual amb la de fa vint anys, quan els delictes de maltractament conjugal o d’assetjament sexual no existien.
Com es veia abans la violència contra les dones?
Les legislacions europees han passat a considerar delictes contra la llibertat individual moltes de les conductes que anteriorment se situaven
entre els delictes contra l’honor de la família o es deixaven sense castigar perquè es consideren assumptes de la vida privada.
Les sancions amb què es castiga la violència contra les dones se sumen avui a altres mesures que tracten de protegir-les.
