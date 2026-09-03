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Reflexiones de Ignasi de Yzaguirre +Vilaweb

3 de setembre de 2026
Puta RENFE
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La consellera Núria Parlón ha de dimitir.

 

Ha de dimitir per mentir al poble de Catalunya a través de TV3, afirmant que els assassins d’en Carles Vilajosana són catalans. Ha de dimitir per que ella, que és catellana, afirma que els assassins són catalans.

Senyora Parlón, és igual a quin Patriarcat pertanyin els assassins, com molt bé diu santa Lucia Caram. El que cal és que s’els castigui amb proporcionalitat: han comés un crim d’adults, cal castigar-los com a adults.

Per tot això, per mentir sobre un aspecte tant sensible ha de dimitir immediatament.

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