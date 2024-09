La bandera “rojigualda”, és la bandera de Franco i dels franquistes.

El president Illa ha instal·lat la bandera “rojigualda” al seu despatx al palau de la Generalitat.

La Generalitat ja no és el que havia estat just després del franquisme. Primer va ser el govern d’una Nacionalitat Histórica (constitució del 78). Després va esser una autonomia adscrita al regimen comú, diferent del règim foral de les provincies Basques (conseqüència del 23-F) i ara està adscrita al règim del 155, en règim de llibertat vigilada. Per tant hi ha tres categories autonòmiques i les quatre provinciesde la nostra regió, estan en el nivell més baix.

La instal·lació de la rojigualda al despatx d’en Illa és un acte de servilisme als castellans-madrilenys i a la monarquia borbònica successora de Franco a la “Jefatura del Estado”. Crec que és un greu error, una passada de frenada, però ajuda a que tot estigui més clar.