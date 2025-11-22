Espanya està morint! Visca DNilàndia!

El Nacional.cat ha publicat l’article més important de l’any, en el que ens informa d’allò que tot el sistema ens amaga: Policia , Partits polítics, tots els “medias”(diaris,tv pública i privada…)
Si us plau!, llegiu-lo amb atenció, car només els diagnòstics de precissió permeten tractaments eficaços. Només em detindré en un detall sense importancia:
Aclareix que els españols, segons la policia catalana, sóm tots els que tenim DNI. És a dir: Catalans, castellans i extrangers amb DNI.
Els castellans són els que M. Rajoy anomenava “muy, mucho españoles” ( per tant els altres sóm els “muy poco españoles).
El tret comú entre tots nosaltres no és ser españols, sinó tenir DNI i no ser Saharauis.
Per tant el nom adeqüat d’Espnya és DNiLandia (Pronunciar Denilandia) i els poseedors d’aquest document: “denilanders”
