Reflexiones de Ignasi de Yzaguirre +Vilaweb

22 de novembre de 2025
Espanya està morint! Visca DNilàndia!

El Nacional.cat ha publicat l’article més important de l’any, en el que ens informa d’allò que tot el sistema ens amaga: Policia , Partits polítics, tots els “medias”(diaris,tv pública i privada…)

Si us plau!, llegiu-lo amb atenció, car només els diagnòstics de precissió permeten tractaments eficaços. Només em detindré en un detall sense importancia:

Aclareix que els españols, segons la policia catalana, sóm tots els que tenim DNI. És a dir: Catalans, castellans i extrangers amb DNI.

Els castellans són els que M. Rajoy anomenava “muy, mucho españoles” ( per tant els altres sóm els “muy poco españoles).

El tret comú entre tots nosaltres no és ser españols, sinó tenir DNI i no ser Saharauis.

Per tant el nom adeqüat d’Espnya és DNiLandia (Pronunciar Denilandia) i els poseedors d’aquest document: “denilanders”

