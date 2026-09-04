Informe de la Vocalia de Salut i Medi Ambient
Associació de Veïns i Veïnes del Barri del Torrent de la Guineu-Barri de Navas
Episodi de pluges torrencials a Tarragona; estiu 2026.
Realitzat amb la neutralitat de l’intel·ligència artificial (IA) de Google
1.- Resum: A finals d’agost de 2026, la província de Tarragona va patir episodis de pluges torrencials i tempestes violentes a diferents comarques (principalment al Tarragonès, Baix Penedès i Baix Camp) que van deixar registres destacats de precipitació en molt poques hores: [1, 2]
Registres de pluja més destacats
* Vinyols i els Arcs (Baix Camp): Fins a 88,8 l/m² acumulats en poques hores, amb pics de 38 litres en només 30 minuts.
* El Vendrell (Baix Penedès): Es van recollir registres propers als 140–145 l/m² en el conjunt de l’episodi d’aiguats, provocant acumulacions molt greus i inundacions urbanes.
* Tarragona (Tarragonès): Es van acumular uns 77,4 l/m² en tres hores, dels quals uns 34 litres van caure en només mitja hora.
* Torredembarra (Tarragonès): Registres de l’entorn dels 50 a 137 l/m² segons el punt exacte i la intensitat de la tromba d’aigua.
* Vila-seca (Tarragonès): 77,6 l/m².
* Calafell (Baix Penedès): Al voltant de 109 l/m². [1, 3, 4, 5, 6, 7]
Aquestes precipitacions sovint van anar acompanyades de fortes pedregades i ratxes de vent intenses, generant centenars d’avisos als serveis d’emergència i talls puntuals de mobilitat a la xarxa viària i ferroviària. [1, 8]
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Els recents episodis de pluges torrencials de finals d’agost de 2026 han deixat un balanç tràgic de dues víctimes mortals, a més de nombrosos ferits i quantiosos danys materials a diferents municipis de la província. [1, 2, 3, 4]
Pèrdues humanes i afectacions personals
* Víctimes mortals: Tràgicament, van morir una mare i la seva filla. Ambdues es trobaven en estat crític i finalment van perdre la vida a causa de les ferides patides quan va cedir i caure un mur de tancament a la zona del port de Roda de Berà a conseqüència de la força de l’aigua. [2, 3]
* Ferits: L’episodi global d’aiguats es va tancar amb un balanç d’almenys 11 persones ferides de diversa consideració a la zona del Tarragonès i el Baix Penedès. [1, 4]
* Evacuacions: Es van haver de reallotjar de manera preventiva prop d’un centenar de persones del Càmping Arc de Berà, a més de desallotjar una discoteca al Vendrell i reubicar algunes famílies afectades per caigudes d’arbres en altres càmpings de Tarragona ciutat. [4, 5, 6]
Pèrdues i danys materials
* Infraestructures urbanes i habitatges: S’han registrat greus inundacions en baixos, soterranis, passos subterranis i carrers convertits en Rius (com al barri del Serrallo de Tarragona o a Vilafortuny, Cambrils, on l’aigua arribava als malucs). S’han enfonsat murs perimetrals i s’han patit destrosses estructurals en instal·lacions com el Club Marítim d’Altafulla. [1, 3, 6, 7, 8]
* Via pública i mobiliari: Les ratxes de vent i els esclafits associats a les tempestes van fer caure centenars d’arbres i branques sobre vehicles, terrasses i línies elèctriques a Tarragona capital. El telèfon 112 va registrar més de 800 trucades d’emergència en tota la zona. [4, 5, 9, 10]
* Danys per la pedregada extrema: A zones limítrofes i especialment a la Ribera d’Ebre (com Móra d’Ebre i Móra la Nova), la violenta pedregada va provocar destrosses generalitzades en plaques solars, sostres, cobertes foradades de naus i carrosseries de vehicles abonyegades. [10, 11]
* Agricultura: Els productors de la zona i de comarques interiors van patir danys severs en les collites a causa de la mida de la pedra caiguda.
[6]
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3.- Les Autoritats s’autoeximeixen de Responsabilitat, malgraat no donar l’alarma a la població. (valoració personal)
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