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Reflexiones de Ignasi de Yzaguirre +Vilaweb

25 d'octubre de 2026
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Els “nietos” varen votar a les eleccions Catalanes.

 

1.- Ningú no va dir res. El PP i Vox van callar com uns “putes”i ho varen acceptar com un “mal menor” en benefici d’Spain.

2.- Una maniobra d’aquest volum, no hauria estat possible sense la col·laboració dels Cònsols espanyols del anomenat bàndol “progressista”.

3.- La revisió dels “nietos” revela que només un de cada 300 s’ajusta a dret. Els altres no s’ajusten a dret, són falsos “nietos”.

4.- l’assumpte s’ha destapat perquè ni el PP ni Vox volen que s’en beneficíi en “PerroSàntxes”.

5.- El president Illa és il·legítim i per tant cal convocar inmediatament eleccions al Parlament de Catalunya.

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