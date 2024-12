El senyor Garcia Berrio (Comuns) fa manifestacions que són genocides.

La formació política dels Comuns (Ada Colau) és probablement la que usa més el terme genocidi i l’usa habitualment per descriure la terrible mort de nens àrabs de palestina en la darrera guerra arabe-israelina. És un ús inadequat perquè és queda curt, però no és un ús inocent perquè desvirtua el significat real del concepte “genocidi”, definit amb precisió pel seu autor intelectual, el jurista Rafal Lemkin:

La posada en pràctica d’accions coordinades que tendeixen a la destrucció dels elements decisius de la vida dels grups nacionals, amb la finalitat del seu anihilament.

Amb aquesta confussió intencionada amaga la seva responsabilitat com a força politica de l’esquerra colonial española, implicada en el genocidi català i de vegades amb ferocitat, com van fer el senyor Coscubiela i el senyor Rabell quan eren diutats al parlament de la Autonomia Catalana.

El senyor Garcia Berrio de Comuns, en una recent entrevista al Nacional afirma el següent:

Redueix ser català a una questió administrativa española. Nega que siguem una minoria nacional, com ens reconeix la ONU o un grup objectivament identificable (GOI) com defineix el Tribunal de Justicia de la Unió Europea a la setencia sobre el cas Lluis Puig. Diu que som les persones residents a l’autonomia catalana. Res d’Andorra, ni de Les Balears i Pitiuses, res del Pais Valencià. Res de Sardenya.

I si no som un poble, sinó una coincidencia territorial, no tenim drets com a tal poble o minoria nacional.

Tenim mala peça al teler, amb l’esquerra colonial espanyola.

Recomano la lectura sobre el tema del genocidi dels textos del professor Gonzalo Rodrigo Paz Mahecho.