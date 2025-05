El RealMadrit és espanya i espanya és el RealMadrit.

La frase imita a Isabel Diaz Ayuso, la peculiar presidenta de Madrit, però resumeix molt bé la situació del futbol a espanya. La situació de domini colinial a la major part de la Península Ibèrica ho impregna tot i el futbol també.

El Barça ha tornat a guanyar al RealMadrit, per quarta vegada enguany. Ha calgut marcar 5 gols (un anul·lat) i superar dos penaltis fraudulents per a poder véncer. Partit jugat amb les cartes marcades: una actuació arbitral, clarament de part. Una política de la FEdeFutbol que no permet fitxatges al Barça.

Ha estat una gran victoria.

No sé quan temps ho tolerarà espanya, doncs el RealMadrit és el “buque insignia del deporte español”. Els catalans hem guanyat a Espanya. El Barça masculí es suma a la gesta del Barça femení que mostra de diferents maneres que els catalans no som espanyols.

Visca el Barça i visca la població catalana.