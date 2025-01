El PSC (PSOE) i els Comuns(Sumar) saquegen a la gent més vulnerable.

Ahir per segona vegada en 6 mesos, han tornat a pujar el bitllet de transport públic a la gent minusvàlida. En dues pujades ha passat de 2 € a 2,15 €. Realment aquesta gent són la nova burgesia i necessiten diners per pagar els quantiosos sous de polítics electes, no electes i tota mena d’assessors dels partits.

D’assessors n’hi ha als ajuntaments i totes les conselleries. Cada vegada més.