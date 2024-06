El problema de la vivenda entre la gent treballadora acabada d’arribar

Allò que avui s’entén per

penúria de l’habitatge és el

particular agreujament de les

males condicions d’habitatatge

de la gent treballadora a conseqüència de

l’afluència sobtada de la

població cap a les grans

ciutats; és l’alça formidable

dels lloguers, una més gran

aglomeració d’inquilins a

cada casa i, per a alguns, la

impossibilitat total de trobar

alberg. I aquesta penúria de la

habitatge està en boca de tots,

perquè no afecta només la classe

obrera, sinó igualment a la

petita burgesia.

Del llibre: CONTRIBUCIÓ AL PROBLEMA DE LA VIVENDA

Frederic Engels 1887

Fa quasi 150 anys, un dels fundadors del marxisme escribia això. Seguim amb els mateixos problemes.