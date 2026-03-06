Cataluña fácil, para hispano hablantes.

Reflexiones de Ignasi de Yzaguirre +Vilaweb

6 de març de 2026
0 comentaris

Deixo de menjar porc, en senyal de protesta.

Deixo de menjar porc, en senyal de protesta de com, les autoritats catalanes estan gestionant la crisi de la Febre Porcina Africana:

1.- Informació Illastyle, de tal manera que no sabem ni l’origen ni l’abast. A la ment de molts de nosaltres la possibilitat de que procedeixi d’una cepa de PPA extranya i de investigació de domini militar, cada vegada te més pes.

2.- No hi ha dret que la carn de porc estigui baixant el seu preu i mesos després no ha repercutit en els consumidors.

3.- En protesta contra una industria (la del porc) que té un disseny de tipus colonial, atés que és molt contaminant i no la volen enlloc.

