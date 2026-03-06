Deixo de menjar porc, en senyal de protesta de com, les autoritats catalanes estan gestionant la crisi de la Febre Porcina Africana:

1.- Informació Illastyle, de tal manera que no sabem ni l’origen ni l’abast. A la ment de molts de nosaltres la possibilitat de que procedeixi d’una cepa de PPA extranya i de investigació de domini militar, cada vegada te més pes.

2.- No hi ha dret que la carn de porc estigui baixant el seu preu i mesos després no ha repercutit en els consumidors.

3.- En protesta contra una industria (la del porc) que té un disseny de tipus colonial, atés que és molt contaminant i no la volen enlloc.