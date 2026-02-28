Carta oberta a Lluis Llach, Rosalia i a Pep Guardiola.

Carta oberta a Lluis Llach, cantant, Rosalia , cantant també i a l’entrenador Pep Guardiola.
Tots tres vareu ser els principals protagonistes en l’acte de fa ja algunes setmanes en solidaritat amb el Poble Palestí. Acte que va tenir un ampli recolzament institucional i dels media públics a Catalunya.
Aquesta carta oberta és conseqüència, reposada, de la constatació de que, a la regió catalana, la Solidaritat amb el Poble palestí de la Franja de Gaza és la cara de una moneda que a l’altre, va acompanyada d’un anti-semitisme ferotge: persecució i fustigació a interessos jueus a Catalunya, atacs i fustigació a Temples jueus, atentats criminals a persones de la comunitat jueva a Catalunya, que fa més de mil anys resideix a la terra dels catalanes.
En conseqüència us demano:
1.- Que us desmarqueu públicament del l’antisemistisme i els atacs a la comunitat jueva a les terres catalanes.
2.- Que col.laboreu activament en la NO IMPORTACIÓ de la guerra arabe-israeli a les nostres terres.
3.- Que col.aboreu en ajudar a totes les dones i adolescents que intenten fugir de les imposicions (a voltes criminals) del Patriarcat Islàmic, els darrers anys instal.lat a Catalunya.
26 de febrer de 2026.
Barri del Torrent de la Guineu.
Barcelona.
