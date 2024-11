Carles Castellanos i Llorenç amb el Torrent de la Guineu

(A la foto, en Carles Castellanos a l’esquerra. Imatge de la Viquipèdia a l’entrada d’en Carles Castellanos).

Bon dia, amigues i amics del Torrent de la Guineu:

Aquest vespre no podré ser aquí amb vosaltres perquè seré forçosament en un altre lloc.

i tampoc no he pogut signar la petició que reivindica el nom del barri perquè ara no soc del mateix districte (encara que hi havia nascut i viscut: a Sant Andreu).

Per això us voldria fer arribar unes paraules de salutació que són alhora d’encoratjament a continuar i a estendre aquesta lluita per a aconseguir un nom per al barri que l’arreli en la seva vida històrica i social; i que el dignifiqui, com ha de ser.

Jo ara visc al barri de Santa Eulàlia (Vilapicina) i ben a prop d’on sóc, una colla de veïnes i veïns (entre els quals gent de l’ANC de Nou Barris, de la mobilització de la Meridiana etc.) hem emprès, sota el lema RESTITUÏM, la reivindicació de la Plaça Salvat-Papasseit per a retornar a la mal anomenada Plaça Virrei Amat, el nom que el franquisme li havia robat. Justament dissabte passat vam fer un acte en aquesta plaça amb una important participació on, a la cloenda, tothom va cridar ben fort: ‘Ni rei ni virrei: Salvat Papasseit!’. Aquesta plaça tornarà a tenir el nom originari d’aquest gran poeta del poble.

Això és el mateix que us desitjo per a la vostra causa. Quin nom tan bonic i escaient aquest del Torrent de la Guineu, d’origen popular, que posarà fi a un nom estrany i bel·licista d’una batalla que suggereix una mena de naus perdudes en un indret on no hi ha mar.

Allà on hi ha hagut un torrent identificador d’un entorn que el poble ha anomenat, se n’ha de dir Torrent. Un torrent que serà protegit per la Guineu, un animal més astut que cap altre; i que és una feristela molt digna perquè sabem que porta el nom d’una dona cèlebre, la muller de Guifré I, un dels nostres comtes més coneguts.

Així, doncs, un nom ferm i digne arrelat i amb història:

… Torrent; … i també … de la Guineu. Com ha de ser.

Llarga vida a aquest barri! Visca el Torrent de la Guineu!

Carles Castellanos i Llorenç

Torrent de la Guineu, 21 de novembre del 2024