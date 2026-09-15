Camps de concentració a Ceuta.

El Govern espanyol està muntant diferents camps de concentració per a les 13.000 persones nou-vingudes a Ceuta.
Les 500 nenes són a part.
Quan tinguin tots els nou-vinguts instal.lats (no ho sabem encara) és provable que impedeixin l’entrada i sortida “manu militari”.(Exercit?)
Es provable que els deixin sense internet….,
Els caldrà donar-los raccions de menjar i organitzar les questions d’higiene.
Només podan sortir, “voluntariament”, de retorn al seu orígen.
Els del PSOE fan por!
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