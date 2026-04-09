Avui he anat a Torrebaró,

i estic content!

Avui he anat a Torrebaró,

i he vist estelades.

Avui he anat a Torrebaró,

i hi ha gent valenta.

Avui he anat a Torrebaró,

i hi ha defença de la Nació.

Avui he anat a Torrebaró,

i les banderes d’en Franco ja no estan soles.

Avui he anat a Torrebaró,

i a tothom li he dit “Bondia”.

Avui he anat a Torrebaró,

i he tornat content al Torrent de la Guineu,

i m’agrada dir-vos-ho.

Gràcies a totes i a tots!

Placeta Literària.

Meridiana Resisteix, dia 8/4/2026