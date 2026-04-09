Avui he anat a Torrebaró,
i estic content!
Avui he anat a Torrebaró,
i he vist estelades.
Avui he anat a Torrebaró,
i hi ha gent valenta.
Avui he anat a Torrebaró,
i hi ha defença de la Nació.
Avui he anat a Torrebaró,
i les banderes d’en Franco ja no estan soles.
Avui he anat a Torrebaró,
i a tothom li he dit “Bondia”.
Avui he anat a Torrebaró,
i he tornat content al Torrent de la Guineu,
i m’agrada dir-vos-ho.
Gràcies a totes i a tots!
Placeta Literària.
Meridiana Resisteix, dia 8/4/2026
