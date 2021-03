Em sembla de mal gust. Fer befa d’una persona quan comença, enriense de com es diu i del seu accent. A España es pot fer, pero a França comença a estar molt mal vist. I no dic que no es pugui criticar els polítics, però sense caure en el bulling com el que va tenir de patir el MHP Torra. No se si encaixa amb el llibre d’estil del nostre periòdic.