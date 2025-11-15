Cataluña fácil, para hispano hablantes.

Reflexiones de Ignasi de Yzaguirre +Vilaweb

15 de novembre de 2025
Adeu al “xut”, visca el “Golpeo”: enigmes castellans.

 

Desde fa anys els espanyol (castellans) estan adequant la terminologia tradicional del futbol desde l’anglés a l’espanyol. Així fa anys qe en lloc de penal diuen pena màxima i de l’orsai en diuen fuera de juego. De les mans en diuen manos en lloc de gems i del corner en diuen saque d’esquina.

En els darrers temps han substituit la paraula xut per Golpeo. Sembla ridícul, però no ho és: Golpeo es compon de tres fonemas Gol-pe-o, però està composat de dues paraules, de GOL i de PEO. Gol no necessita explicació i “peo” és un “peo” castellà de tota la vida, dels que fan olor a colonia, dels que els catalans ens tirem i que ells s’els hi cauen. La traducció està molt encertada, doncs significa xutar a gol i en el mateix moment tirar-se un pet i assolir la màxima precisió.

Això de moment no està a l’abast dels jugadors castellans. Només a l’abast d’en Messi, Claudia Pina, Aitana Bonmatí, la Reina(Alexia ) i de la Mapi León.

Espero que avui, dia del derbi colonial español, les jugadores del Barça li fotin un cabàs de gols al Madrid.

Amen

