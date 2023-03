Acte sobre els Grups Objectivament Identificables a la Barcelona Nord.

Sobre la darrera sentència del TJUE, el Consell per la República del Districte de San Andreu (Sagrera, Navas, etc…) va organitzar un acte amb un lletrat de Junts i un de la Cups: Jaume Alonso-Cuevillas i Eduardo Càliz respectivament. Ambdós implicats en la defença de represaliats, ambdós amb trajectoria de representació parlamentaria del respectius partits.

Conclusions: Ambdós pertanyen a faccions dins dels respectius partits.

Eduardo Càliz (CUP) és clarament autonomista i interessat en la lluita en defensa dels represaliats, va dir que no li semblava important la sentencia del TJUE, no mostrà cap interés en la defens a de l’exili ni cap interés pel concepte de Minoria Nacional Catalana (a la que, potser no pertany)

Jaume Alonso-Cuevillas (JUNTS) es mostrà molt esperançat en la Independència no molt llunyana, donava importancia a la sentència del TJEU i del concepte GOI (Grup Objectivament Identificable de persones) i al concepte Minoria Nacional, tal com ens ha definit Fernand de Varennes, relator especial de les Nacions Unides per a les minories nacionals. El conferenciant es mostrà esperançat i engrescador i va capgirar l’ambient de desànim instaurat a la audiència.