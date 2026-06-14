Torrent de la Guineu: Sense refugis climàtics

El Barri del Torrent de la Guineu (barri de la batalla de las Navas de Tolosa) és un dels més discriminats del districte de Sant Andreu i no ho és pel perfil socio-econòmic de la seva població que correspon al de la GENT CORRENT segons descriu Christophe Guilluy, sinò que està ofegat pel centralisme dels dos districtes veïns.
Passa en moltes temàtiques diferents i també en el cas que ens ocupa: només dos refugis climàtics per a 22.000 habitants empadronats.
La comparació és odiosa: els empadronats al barri de Santandreu de Palomar tenen un refugi climàtic cada 1,700 empadronats i en el cas del Torrent de la Guineu tenen tants sols un refugi climàtic cada 11,000 empadronats en números rodons. El Barri de Sant Andreu té 10 vegades més atenció que el nostre barri.
Enguany no han volgut afegir com a REFUGI CLIMÀTIC el nou Poliesportiu del carrer Espronceda, que està dins del barri, a l’abandonada zona de sota de la Meridiana. Aquest Poliesportiu que es va construir amb diners públics, però al final és d’utilització privada.
Podriem dir el mateix o pitjor del tema dels punts verds.
Cal que des del barri es promocioni una educació pròpia per protegir-nos del problema de la calor.
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