Perquè evito menjar peix del Mediterrani.

Evito menjar peix del Mediterrani, per la contaminació descontrolada en tot el “levante Español”.

L’abocador del garraf, clausurat fa anys, és 30 vegades més gran que el famós abocador de Nova Deli a l’India:

https://www.youtube.com/watch?v=qdbQpmkB9Kg

La situació empitjora a Garraf, any rere any. Els abocaments van ésser descontrolats i hi ha tota mena de escombraries urbanes i desfetes de la indústria de mig Catalunya.

Els lixiviats del Garraf, altament perillosos, drenen periòdicament pel riu de la Falconera, que és l’exurgència més important en 40 quilòmetres.

Les autoritats ignoren públicament l’existència d’aquest monstre

Conclusió: em fa por menjar peix de proximitat, sobretot per l’abocador.