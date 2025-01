Alguns exemples de Marees atmosfèriques.(baromètriques)

En alguns títols recents d’aquest bloc ha aparegut el concepte de les marees atmosfèriques.

Raul Cano et al. varen descriure en un estudi l’any 2009 a nivell del Garraf un exemple amb dades reals de marea atmosfèrica 4,5

Amb aquestes dades de l’any 2002 R. Cano et al. 6 descriuen de manera molt gràfica l’existència de marees atmosfèriques. Hi ha l’elevació de la presió atmosférica i es produeix en aquest cas una variació simultània i dramàtica del nivell d’oxigen que oscila entre 17 % i 20,9 percent de oxígen. Els cicles són de 12 hores (i en tots els casos subterranis que mostrarem durant el present l’article).

Aquest és el model subterrani,……

…que està lliure de vents directes, de modificacions diaries de la temperatura, humitat, fenòmens d’insolació, etc….. Te un cicle molt clar de 12 hores.

Més exemples del model subterrani….

Model actual, subterrani amb cicle de 12 hores. Dues formes de presentació de la presió barometrica. En vermell dades en hPa en valor absolut. En blau presentades en forma de % de variació (es diu estacional). (Dades FCE. Lluis Domingo)

Les mateixes dades presentades de manera acumulada en una gràfica de 24 hores:

Mes exemples de marees atmosfériques a nivell subterrani. ….

En aquest cas s’utilitza els nivells d’oxígen com a marcador de les marees. Dades recollides amb data loger a 45 metres de profunditat (dades R.Cano i I. De Yzaguirre). A destacar les marees “altes” amb 18% d’oxígen i les marees baixes amb 12 % d’oxígen.

Amb les mateixes dades es construeix l’anomenada “estacional”. Variacions en percentatge:

I aquest és el model exterior….

Amb motiu de la pandemia de Covid 19 hem presentat el model exterior corresponent a la zona sud oest de Barcelona i Esplugues de Llobregat amb la finalitat d’aconsellar sobre les hores més favorables per a sortir al carrer, des del punt de vista medi ambiental:

Gràfica seqüencial, un dia, darrera l’altre. Es poden veure els cicles/marees, encara que de manera menys clara, doncs en molts casos “semblen” de 24 hores. Les dades són de CO2. El CO2 està relacionat de manera molt clara amb la presió baromètrica, encara que no és de manera “causal”. És la rosada àcida la que arrosega els contaminants sòlits i gasossos al terra.

Les mateixes dades presentades en sequencia de 24 hores. Es veu molt mes clarament els polssos de la marea, encara que el de les 21:00 és meny marcat

En rosa les lectures de CO2 en dies de pluja. La correlació entre hPa i CO2 és molt alta (R = 0,8). La diferencia entre els dies de pluja (cercle rosa) i els dies assoleiats és altíssima. Malgrat l’alta correlació, aquesta no és causal (sota terra si que és causal)

Un nou exemple de marees barometriques analitzades a l’exterior. Com a marcador usem els nivells de CO2 en ppmv:

Podem veure en les dades, amb una mostra cada 30 minuts amb un data loger de la Unitat de Medicina de l’Esport del Consell Català de l’Esport. Podem veure com hi ha un ritme circadiari de la contaminació (en aquest cas amb el diòxid de carboni com a marcador). Localitzacio: 41.285952, 1.922713. Hi ha unes hores amb contaminació més baixa i unes altres més elevada. Això també afecta al Covid19, que és vehiculat per grans, mitjanes i petites partícules i també està en suspensió en els gasos atmosfèrics, durant hores com han mostrat els investigadors xinesos 7.

Veiem que hi ha un ritme circadiari en ambient campestre, de 24 hores amb un cicle que te el punt més baix de CO2 a les 8:30 del matí, lligat a dos fenòmens sinergics: la rosada àcida i les marees atmosfèriques aquest fenòmen afecta per motius físics, a grans, mitjanes i petites partícules però també a gasos com el CO2 que és un carrier i com a tal vehiculitza a COV’s i virus.

Resumen de les diferencies entre les marees atmosfèriques exteriors i al subsòl:

Annex:

La teoria clàssica de la marea

Les característiques bàsiques de les marees atmosfèriques són descrites per la teoria de les marees clàssiques . [5] Al descuidar el forçament i la dissipació mecànics , la teoria de les marees clàssiques suposa que els moviments d’ones atmosfèriques es poden considerar com a pertorbacions lineals d’un estat mitjà inicialment immòbil que està estratificat horitzontalment i isotèrmicament . Els dos principals resultats de la teoria clàssica són:

a) les marees atmosfèriques són mòduls propis de l’atmosfera descrits per les funcions de Hough b) les amplituds creixen exponencialment amb l’alçada. (wikipedia en anglés 2004)1

Aquest articles de consens , no aporten dades reals o casos reals de marees atmosfèriques, com succeeig el la Wiquipedia en català o castellà2, i en articles de divulgació3 Això ens a portat a divulgar aquests exemples amb dades de confiança.

