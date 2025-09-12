Marees atmosfèriques al Torrent de la Guineu (Ciutat-08027)

Durant una setmana del mes d’agost 2025 vàrem controlar la pressió baromètrica en el pati interior de l’anomenat Ohio català.
Això és l’illa de cases situat entre els carrers Maria Claret, Espronceda, Biscaia i la Plaça F.Reyes.
Es varen recollir 1500 dades consecutives a intervals de 5 minuts.
Es vàren fer diferents operacions matemàtiques, per allisar les dades i es va obtenir el patró de 24 hores, que s’anomena estacionària mitjana de 24 hores. El resultat final és la següent gràfica.
Com es pot veure a l’estacionaria el punt de màxima pressió baromètrica és a les 12 de la nit i a les 12 hores del migdia. I la pressió més baixa es produeix a les 5 de la matinada i 18 hores de la tarda (hora oficial).
Aixó és degut a les marees atmosfèriques que en el nostre cas són irregulars en el moment de les pressions més baixes. En el moment de màxima pressió segueix un patró de “moviment harmònic simple”. Això és important atès que a nivell fisiològic desconeixem com es sincronitza el relotge intern, dia rera dia. Ja que tothom tenim baro-receptors, aquest podria ser el mecanisme de sincronització perpetu del nostre rellotge intern.
Déu NostreSenyor ens ha posat un horari per l’estiu i un altre per l’hivern i caldrà repetir aquest estudi el mes de novembre.
