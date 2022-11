Laura Cercós Tuset. Plagi? o informacions complementàries

Fa dues setmanes, “El Nacional” publica una gràfica de l’evolució de la COVID-19, basada en els ingresos hospitalaris (Cataluña) i signada per Laura Cercós.

La Gràfica recorda molt a la que jo presento, periòdicament al personal mèdic i sanitari del Centre Mèdic de la Reisdència Blume d’Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)

Aquesta gràfica la vaig publicar en aquest mateix bloc, el dia 28 de Juriol d’enguany (COVID and Monkeypox)

Fa 15 dies quan vaig veure la gràfica de la Laura, vaig tenir una primera impressió de que havia aprofitat la meva idea de superposar els tres anys de pandemia. Les gràfiques, però, tenen diferències. Una està basada en els morts per COVID, comunicades a partir dels certificats mèdics de defunció i l’altre a partir dels malalts ingressats per COVID als hospitals de Catalunya. Les dades em semblen molt robustes en ambdós cassos.

Les gràfiques, les dues, mostren la dinàmica anyal de la pandemia a Catalunya (regió) i es reforcen mutuament. També permeten arribar a idees molt assemblades:

1.- Hi ha hagut unes ones d’estiu i unes ones d’hivern de la malaltia.

2.- Els ingressos hospitalaris han disminuit poc, no així la letalitat que s’ha modificat molt beneficiosament a lo llarg de la pandemia.

PS1: Sembla ser que portem 6 dies sense morts a Catalunya, causades per la COVID.