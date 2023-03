La setena onada del Covid toca fons. Dades Cataluña.

La setmana del 27/2/2023 al 4/3/2023 hi ha hagut 6 morts per COVID-19 a tot Catalunya. Sembla que la setena onada de la pandemia s’acava. Caldrà esperar la calor de l’estiu per veure com anirà i la virulencia que tindrà la vuitena onada de COVID a Catalunya.

L’any 2023 està representat per la línia vermella.

Com que les dades de morts que facilitava el Departament de Salut les han deixat de donar diariament i els darrers temps hem hagut de treballar amb dades españoles procedents de l’extranger, que havia que “descuinar-les”, donem per acabat el seguiment de la Pandemia.

És hora de treure algunes conclusions sobre aquesta pandemia. Això farém en successives entrades.