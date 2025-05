Hipoxia a les coves de Sant Llorenç de Munt: algunes lliçons.

Després d’un rescat subterràni com el que ha hagut fa pocs dies als Ports de Beseit, s’imposen algunes reflexions tècniques.

Al massís de Sant Llorenç de Munt, amb numeroses cavitats en roca de conglomerada i amb habituals visites espeleològiques, cal considerar la composició atmosfèrica de les mateixes:

Avencs amb més de 19% d’0xigen i menys del 1,9 de CO2: 60 % del casos (color verd).

Avencs amb menys de 19% d’0xigen i més del 1,9 de CO2: 18 % del casos (color carbassa).

Avencs amb menys de 17% d’0xigen i més del 2,9 de CO2: 22% dels casos (color vermell).

Recomanacions: en cas de rescat subterrani cal que hi hagi un metge, infermer o sanitari a la boca del avenc, que prengui la Pressió Arterial als rescatadors i que els controli a la sortida. La clínica i la pressió arterial diastòlica seràn orientatives per recomanar descans a la sortida del personal de rescat, que pot estar intoxicat per exposició prolongada al CO2.

Això val pel massissos de Garraf, Sant Llorenç de Munt i per la Illa de Mallorca. No Així pel massís d’Izarraitz a Guipuscoa, on l’aire extranyament mostra hipòxia hipercàpnica.