El mapa d’hipòxia en coves i avencs a catalunya supera les 100 mil consultes.

El passat mes de juny de l’any 24 el mapa “Monitoring of O2 and CO2 in caves and Potholes” ha superat les 100 mil consultes desde l’any 2008 en que es va començar a introduir dades d’avencs i coves. En el darrer any les consultes s’apropen a les 20.000. Això vol dir que moltissims espeleòlegs a Catalunya, abans de ficarse a una cavitat el consulten per tal de garantir que l’aire de la mateixa és respirable. Hi ha moltíssims voluntaris que estan aportant dades atmosfèriques per tal de que siguin introduides al mapa.

Hi ha tantes dades per introduir que no es dona l’avast. Desde fa un mes, el mapa només és pot consultar a través de la pàgina web de la Federació Catalana d’Espeleologia, ja que Google l’ha desindexat per causes que no coneixem.

A hores d’ara podem afirmar que l’atmosfera dels avencs i coves que no tenen corrent d’aire està lleument enrarida per causes naturals:

a.- La propia densitat del CO2 que fa que vagi baixant al fons de les cavitats.

b.- El canvi Climàtic, hipòtesi que fins el 2028 (als 20 anys de l’inici de la recollida de dades)no podrem començar a avaluar.

c.- I malauradament també degut a contaminació humana, com l’abocador de Garraf a l’avall d’en Joan que afecta greument a moltes cavitats naturals al seu voltant (aquest tema està en mans de l’AMB, que tracta el problema amb la màxima discreció). I també, en menor mesura, en zona propera a Olesa de Bonesvalls (Garraf). Aquest darrer tema ha estat denunciat a la fiscalia de Medi Ambient.

Es moment de reconeixer a la gent de la Unió Muntanyenca Eramprunyà de Gavà que va començar a recollir dades l’any 2002 i del GERS de l’AE Muntanya de Sant Andreu de Palomar l’enorme tasca feta. També a la Federació Catalana d’Espelologia i a la Unitat d’Esport i Salut del Govern de Catalunya que ha donat covertura institucional al mapa, aportant recursos humans i materials.