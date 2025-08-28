Ergometria i canvi climàtic

informació relativa al canvi climàtic i rendiment esportiu. Ignasi de Yzaguirre i Maura. Metge esportòleg. Colegiat núm 14521 BCN

28 d'agost de 2025
Dinàmica atmosfèrica del complex Aixa zuloa (Gipuzkoa)

Durat cinc dies del mes d’agost del 2025 es va monitoritzar els nivells de CO2, pressió baromètrica, temperatura i humitat a 90 metres de profunditat a la dolina d’Aixa.

La cavitat d’Aixa és la principal entrada del complex: Aixa, Ermitia, Ibarrengo, Pagatza… i es pot estimar un desenvolupament entre 25 a 30 quilòmetres i un desnivell màxim proper als 400 metres.

És probablement la cavitat més important de la Provincia de Gipuskoa i és de molt interés conèixer el comportament de les corrents d’aire i la qualitat de la mateixa. L’aigua d’aquest complex va a parar al riu Deba.

 

A la gràfica veiem el comportament del diòxid de carboni (CO2). Les xifres mostren un lleuger augment desde l’any 2022 i oscilen durant aquests dies entre 1439 i 1696 ppm de CO2.

Quan puja el nivell de CO2 és que la cavitat bufa cap l’exterior i a la inversa, és que aspira.

Els tres períodes en que bufa duren: 27 hores, 24 hores i 10 hores.

Els períodes en que aspira són molt més breus.

L’aire entra al sistema amb una càrrega de 450 ppm de CO2 i surt amb una càrrega de 3000 ppm.

Aquest augment és degut al procés de denudació del sistema i té relació amb la superficie de roca calcària exposada al procés càrstic.

Altres paràmetres:

Temperatura: Es va mantenir entre 10,0º i 9,9º duran tot el període, 2 graus per sota de les nostres estimacions prèvies al massís d’Izarraitz.

Humitat: Es va mantenir al voltant del 99% d’humitat relativa.

Presió baromètrica: va oscilar en torn a 998 hPa. (pendent d’identificar les marees atmosfèriques).

Troballa: A la cavitat Ibarrengo, també un important sumidor com la mateixa Aixa zuloa, es vàren mesurar 2950-3050 ppm de CO2, que és la xifra més alta detectada a tot el massís.

 

