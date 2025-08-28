Dinàmica atmosfèrica del complex Aixa zuloa (Gipuzkoa)

Durat cinc dies del mes d’agost del 2025 es va monitoritzar els nivells de CO2, pressió baromètrica, temperatura i humitat a 90 metres de profunditat a la dolina d’Aixa.
La cavitat d’Aixa és la principal entrada del complex: Aixa, Ermitia, Ibarrengo, Pagatza… i es pot estimar un desenvolupament entre 25 a 30 quilòmetres i un desnivell màxim proper als 400 metres.
És probablement la cavitat més important de la Provincia de Gipuskoa i és de molt interés conèixer el comportament de les corrents d’aire i la qualitat de la mateixa. L’aigua d’aquest complex va a parar al riu Deba.
A la gràfica veiem el comportament del diòxid de carboni (CO2). Les xifres mostren un lleuger augment desde l’any 2022 i oscilen durant aquests dies entre 1439 i 1696 ppm de CO2.
Quan puja el nivell de CO2 és que la cavitat bufa cap l’exterior i a la inversa, és que aspira.
Els tres períodes en que bufa duren: 27 hores, 24 hores i 10 hores.
Els períodes en que aspira són molt més breus.
L’aire entra al sistema amb una càrrega de 450 ppm de CO2 i surt amb una càrrega de 3000 ppm.
Aquest augment és degut al procés de denudació del sistema i té relació amb la superficie de roca calcària exposada al procés càrstic.
Altres paràmetres:
Temperatura: Es va mantenir entre 10,0º i 9,9º duran tot el període, 2 graus per sota de les nostres estimacions prèvies al massís d’Izarraitz.
Humitat: Es va mantenir al voltant del 99% d’humitat relativa.
Presió baromètrica: va oscilar en torn a 998 hPa. (pendent d’identificar les marees atmosfèriques).
Troballa: A la cavitat Ibarrengo, també un important sumidor com la mateixa Aixa zuloa, es vàren mesurar 2950-3050 ppm de CO2, que és la xifra més alta detectada a tot el massís.
