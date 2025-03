Contaminació natural a l’avenc de les Rovires. De moment cal evitar anar-hi.

El dia 7/12/2024 vàrem visitar l’avenc més fondo del massís de Sant Llorenç de Munt: l’avenc de les Rovires.

A partir del pou Guillemot (-50 metres aprox.) va resultar impracticable degut al nivell d’Hipòxia i hipercapnia: 17,2% d’oxigen i 3% de CO2.

Hi ha un laminador vertical a 3 metres de la boca de la cavitat, que la fa extremament perillosa, en cas d’augment de l’hipoxia hipercàpnica.

En el dia que varem entrar, només hi havia registrats en el llibre de signatures 18 equips que haguesin superat el laminador inicial.

Fins que aquest laminador no sigui apte per al pas d’una llitera de rescat, no és recomanable la visita d’aquest avenc.

Les abundants arrels vegetals de la sala Decamèrica, ens orienten sobre l’orígen de la contaminació, generada provablement per l’augment de la vegetació damunt de la cavitat.

La cavitat debuta amb una boca de modestes dimensions.

Remuntant desnivell, amb notable ofeg (dispnea).