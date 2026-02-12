Campanya “Avencs Ofegats” vs AMB

L’any 2024 es va constituir el grup Avencs ofegats que tenia com objectiu treure de la passivitat la problemàtica de la contaminació subterrània i fins i tot marina, del dipòsit, no suficientment controlat, anomenat popularment “abocador del garraf”.
En aquest grup hi estavem presents alguns grups excursionistes, ecologistes i gent sensibilitzada per el fet de que la situació dels avencs de la zona subterrània del abocador no mostraven signes de millora.
Aquesta zona de contaminació subterrània abasta l’extensió de 430 Ha. Per contra la superficie del dipòsit és de 60-70 Ha. La contaminació subterrània avança en direcció SW, ja arriba al Fondo de les Coves i és dirigeix a la Sorgència marina de la Falconera.
Al mapa es mostra la progressio del front de contaminació subterrània entre l’any 2008 i l’any 2022.
Quan hi ha fortes pluges, la contaminació marina és visible amb elpropis ulls.
En aquesta zona de contaminació subterrània hi ha 200 avencs aproximadament, alguns molt importants: Forat de la Ruda (exploració inacavada = E.I), Avenc del Aritjols (E.I.), Avenc de la Sibinota, Avenc Assensio (E.I.), Avenc Benjamí Digon…….
. . .
En vista de la situació, s’ha fet una queixa al Síndic de Greuges que ha respost satisfactoriament, interpelant a l’AMB (Area Metropolitana de Barcelona) i emplaçant-la a solucionar diferents aspectes de la nostra denuncia.
D’aixó us informem en la propera entrada:
Avencs ofegats vs Síndic de Greuges vs AMB
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!