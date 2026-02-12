Avencs ofegats vs. Síndic de Greuges vs. Àrea Metropolitana de Barcelona.

( Us fem un resúm de la nostra queixa i de la resposta que hem rebut del Síndic de Greuges i del l’AMB)
A/A: Direcció de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus:
Direcció de Serveis d’Espais Naturals:
QUEIXA PER LA CONTAMINACIÓ D’AVENCS DEL GARRAF PELS GASOS DE L’ABOCADOR DE GARRAF.
El col·lectiu d’amics, usuaris, grups ecologistes, centres de muntanya i espeleòlegs del Garraf (Barcelona), denunciem l’estat de contaminació
dels avencs i coves a causa del gas de l’abocador de Garraf, gestionat per l’Àrea Metropolitana:
Iniciem aquesta reivindicació des de la UME (Gavà), CEB (Begues) i el GERS de l’AE Muntanya (Barcelona).
Una desena d’avencs emblemàtics es troben actualment contaminats pels gasos procedents de l’abocador del Garraf.
La contaminació es va detectar l’any 2017, arran de les tasques d’impermeabilització de la coberta superficial de l’abocador. Aquesta impermeabilització ha provocat la fuita lateral dels gasos, que s’han infiltrat al subsol i han contaminat les atmosferes de diverses coves i avencs de l’entorn. Diversos estudis han corroborat que l’origen de la contaminació és l’abocador del Garraf, amb un radi d’afectació estimat de fins a 3 km.
Davant aquesta situació de greu degradació ambiental i la preocupació generada, reclamem al gestor de la instal·lació l’elaboració urgent d’un
pla de restitució, amb l’objectiu de revertir aquest desastre ambiental amb caràcter immediat.
Hem traslladat aquesta reclamació per diversos canals i hem elevat la reivindicació al Síndic de Greuges. En aquest sentit, agrairíem que
l’Administració atengués les recomanacions formulades pel Síndic (desembre de 2025), que són les següents:
1.-Elaborar un Pla de recuperació específic per a les coves i els avencs del Garraf afectats.
2.-Vetllar perquè la població sigui degudament informada dels riscos actuals que presenten els espais contaminats, amb la finalitat d’evitar-ne l’accés accidental.
3.-Confirmar si efectivament s’han finalitzat els treballs de construcció del pou interceptor situat al límit del dipòsit i, en cas afirmatiu, si ja es
disposa dels resultats corresponents.
4.-Recomanar l’habilitació d’un espai específic al web institucional on s’informi de manera actualitzada de les actuacions realitzades i dels
resultats dels controls que s’estan duent a terme en relació amb la recuperació dels avencs i les coves afectades.
Restem a l’espera que l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ens informi de les actuacions que té previst dur a terme per corregir les
problemàtiques que són objecte d’aquesta queixa
En aquest moment ja es poden consultar els diferents informes tècnics a la pagina del WEB de Area Metropolitana – Medi Ambient.(És el punt 4)
Els altres tres punt els haurem de seguir treballant amb l’AMB
