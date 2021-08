UNIÓ DE PAGESOS EXIGEIX UNA PAC AL SERVEI DE LA PAGESIA

La proposta del ministre d’Agricultura implica d’entrada, per a una bona part de la pagesia, una reducció de quasi el 30% dels fons destinats a sostenir la renda

Unió de Pagesos reclama a les comunitats autònomes, i en concret a la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, i al ministre d’Agricultura, Luis Planas, que corregeixin la definició d’agricultor actiu de la Proposta d’acord per a l’elaboració del Pla estratègic de la Política Agrària Comuna [PAC] de l’Estat espanyol, presentada pel ministre i que es va treballar a la Conferència Sectorial d’Agricultura del 14 de juliol. El sindicat, que exigeix aquest canvi de cara a la nova Conferència Sectorial que abordarà el contingut del Pla Estratègic espanyol de la nova PAC al setembre, participarà en una concentració a favor de l’agricultor professional el 15 de setembre a Madrid, davant del Ministeri, convocada per Unió d’Unions d’Agricultors i Ramaders.

El coordinador nacional d’Unió de Pagesos, Joan Caball; el coordinador territorial de la Plana de Lleida, Josep Sellart, i el responsable de Sectors Ramaders, Jordi Armengol, han explicat aquestes qüestions en una roda de premsa, avui a Lleida.

Unió de Pagesos exigeix que l’ús de les opcions facultatives en matèria d’ajuts associats a la producció i d’ecoesquemes s’adrecin a assolir una renda viable i la resiliència de la pagesia professional, ja que a hores d’ara no s’han tingut en compte els elevats impactes negatius en la renda de la pagesia professional que comportarà la regulació europea de la nova PAC, juntament amb les opcions proposades.

Unió de Pagesos recorda que a la reducció d’un 1,46% (ajuts del 2023 versus els del 2020) del límit màxim d’ajuts directes [LMAD] espanyol, s’han de sumar altres factors com la no devolució de la dotació de la reserva de crisi en cas de no usar-se (fins ara, del 2015 al 2020 s’ha retornat cada any), la dotació d’un 23% del LMAD a ecoesquemes (mesures a favor de la lluita contra el canvi climàtic, el medi ambient o el benestar animal limitades, a compensar totalment o parcialment sobre costos o lucres cessants que comporten), així com l’ús íntegre de l’ajut suplementari als joves els cinc primers anys de la seva incorporació, el major ús d’ajuts associats a la producció i el reforç de la condicionalitat (requisits legals de gestió i normes de bones condicions agràries i mediambientals de les terres, que incorporarà a partir del 2023 també requisits laborals) dels ajuts directes de la PAC. Aquests ajuts comportaran, d’entrada, una reducció del 29,22% dels fons destinats a sostenir la renda per a una àmplia majoria de la pagesia.

El 2023, la nova PAC incrementarà un 53,71% els fons dels ajuts directes que s’ha de justificar mediambientalment (bàsicament costos addicionals o lucres cessants), i passarà de 1.468 milions d’euros el 2020 a 2.256,6 milions d’euros el 2023. A la vegada, en el desenvolupament rural finançat per la Unió Europea també s’haurà de destinar almenys un 40% d’aquests fons europeus a mesures mediambientals, mentre que en el període precedent només s’havia de destinar-hi almenys un 30% d’aquests fons. Pel que fa als ajuts directes a la renda (associats o dissociats de la producció), disminueixen un 25% i passen de 3.486,4 milions d’euros el 2020 als 2.615,4 milions d’euros el 2023.

A aquestes reduccions i costos addicionals cal sumar-hi la convergència dels ajuts directes desconnectats de la producció entre el 2022 i el 2026. Lluny del que va manifestar el ministre d’Agricultura, a l’imposar enguany una retallada significativa als perceptors d’aquests ajuts, per sobre de la mitjana de l’agroregió on disposen de drets d’ajut, entre el 25,81% i el 27,75% del que sobrepassaven el valor mitjà de la seva agroregió, a hores d’ara ja s’ha pogut analitzar que a Catalunya quasi el 50% dels drets d’ajut afectats per la convergència negativa es corresponen a explotacions agràries prioritàries en mans de la pagesia professional. A més, el sindicat considera que en aquesta qüestió, el Departament va actuar amb passivitat i deslleialtat respecte als acords de la Taula Agrària.

Per a Unió de Pagesos, si no es rectifica l’ús que el ministre proposa donar als ajuts directes associats a la producció, per establir-hi una part d’ajut associat adreçat a pal·liar les severes retallades addicionals de la nova convergència negativa de les explotacions a mans de la pagesia professional, les noves retallades poden assolir entre un 16,66% i més d’un 250% del valor que sobrepassin de la mitjana de l’agroregió on disposaran dels nous drets d’ajut. Això comportarà, juntament amb les retallades d’entrada ja descrites, reduccions entre un 20% i 80% respecte als ajuts a la renda percebuts a la darrera campanya liquidada del 2020.

El sindicat reitera el seu advertiment, ja traslladat en reunions a la consellera i al ministre, del risc que suposa aquesta proposta, ja que abocarà a l’abandonament d’explotacions en mans de la pagesia professional, especialment en sectors com el boví de llet i de carn, l’oví i cabrum, l’arròs, l’avellana i els conreus herbacis. Com a conseqüència, continuarà la distorsió en el mercat de la terra i es mantindran bona part dels esculls en l’imprescindible relleu generacional al camp.

Podeu accedir aquí a la gravació de la roda de premsa.