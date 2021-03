SOBRE EL CONSELL PER LA REPÚBLICA I LA TAULA DE PARTITS I ORGANITZACIONS

Pel que diuen algunes cròniques, la negociació de cara a l’elecció del nou president legal de la Generalitat de Catalunya (per mi el legítim segueix sent Carles Puigdemont) és encallada, entre d’altres, per un debat que considero estèril.

Com informa Odei A. Etxearte a la seva crònica diària a Vilaweb, mentre Junts per Cat insisteix en atorgar funcions exclusives de coordinació al Consell per la República Catalana, ERC proposa ressuscitar la taula de partits i organitzacions independentistes (Junts, ERC, CUP, Òmnium i ANC). Pel que sembla, la CUP no en fa qüestió de prioritats.

Tot i les meves simpaties pel Consell per la República, al qual he donat suport des dels primers dies, dic que es tracta d’un debat estèril perquè la capacitat de gestió i acció col·legiada cal guanyar-se-la i, ara com ara, ni uns ni altres han aconseguit impulsar un organisme prou potent, a l’espera de no se sap (o jo no ho sé pas) quins esdeveniments.

Crec que el més sensat –en el moment en què som– seria aparcar aquest motiu de divisió i, si de cas, impulsar alhora els dos mitjans de coordinació. El primer, el Consell per la República, destinat a implantar l’organització popular per la República Catalana arreu del país i consolidar-ne la implantació i les iniciatives d’alliberament del territori.

L’altra entitat, formada per partits i organitzacions cíviques, hauria de coordinar específicament l’actuació d’aquests. Una i altra, de ben segur, es trobaran –si els seus responsables no es perder en disputes inútils– en la feina del dia a dia i, si pot ser, que desitjo que sí, en ocasions crucials en la marxa cap a la independència. Perquè estic segur que, si treballem bé, vindrà un altre juny (octubre) i caldrà tenir les eines ben esmolades.