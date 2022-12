Vint publicacions veïnals de Girona –d’entre l’any 1977 i l’actualitat– han estat objecte de documentació i anàlisi hemerogràfica en la investigació del periodista Eloi Camps Durban que va guanyar la sisena beca dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local corresponent al 2020. Una beca que artorga l’Ajuntament de Girona en el marc d’aquests premis que organitzen la Diputació i el Col·legi de periodistes gironins.

Ara, una part de l’estudi nha esdevingut llibre –en versions en català i anglès– que inaugura una nova col·lecció, Carles Rahola, Beca, per iniciativa del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament: “La premsa veïnal de Girona. Un model de comunicació i periodisme popular des dels barris (1977-2021)”.

Es tracta de publicacions la majoria de les quals són –sovint en reculls incomplets– a l’Arxiu Municipal o en col·leccions particulars. Eloi Camps va estudiar-les i en va fer un detallat treball que es pot consultar íntegre aquí. Val a dir que la principal diferència entre l’estudi complet i la versió abreujada és que aquesta prescindeix de les vint fitxes individualitzades de cada publicació, que inclouen la contextualització del període històric en el marc de cada barriada –o poble annexionat, si és el cas, qüestió no gens secundària–, les característiques hemerogràfiques i en alguns casos entrevistes a persones que van participar en la seva confecció.

Unes publicacions sovint de poca durada en el temps, i de periodicitat desigual entre mensual i anual, marcades pel voluntarisme i la implicació en les lluites veïnals protagonitzades, en la majoria dels casos, per les respectives associacions de veïns que les editen o per d’altres col·lectius dels mateixos barris. I en tot cas –cal remarcar-ho com un valor destacat– no gens neutrals.

Com diu l’autor, “la premsa veïnal es pot considerar el ‘grau zero’ de la premsa local perquè és la que es fixa en allò més pròxim i quotidià, en les històries que no detecten els radars dels mitjans de comunicació majoritaris. És producte de la implicació voluntària de grups de ciutadans que la tiren endavant, sovint amb una gran modèstia de recursos i importants dosis d’entusiasme, per tal de recollir i difondre la informació més immediata”.

Pel que fa a la cronologia d’aparició, Eloi Camps constata que la dècada dels vuitanta del segle passat va ser “la més prolífica: fins a nou revistes van publicar-s’hi en algun moment”. Coincidint, tal com remarca, “amb el moment en què les asociacions de veïns comencen a consolidar-se”. Un altre període d’efervescència és la dècada del 2000 en què se’n creen set, amb la novetat de la recuperació –també efímera– d’”El Dimoni”, de Santa Eugènia de Ter en format digital. “L’any amb més densitat de publicacions és el 2005, quan fins a set barris disposen d’una revista”, precisa l’autor.

“Poble”, de Sarrià de Ter –que reclama la fi de l’annexió a Girona, la capçalera, de fet, ja ho diu tot– és l’única que manté una periodicitat mensual més regular, però només durant dos anys, del 1980 al 1982, en què plega una vegada aconseguit el seu objectiu de recuperar la independència municipal. En altres casos, com la “Revista de l’Associació de Veïns de Montilivi”, la “Revista de Montjuïc”, “El Pou” del barri de Germans Sàbat i el “Butlletí informatiu de la Plataforma Campdorà té veu” duren més però són anuals, sovint aprofitant la festa major. ”El Cul de la Lleona”, del Barri Vell, amb periodicitat irregular, la publiquen durant nou anys, entre 1992 i 2001.

Un cas que crida molt l’atenció és el de Santa Eugènia de Ter on, sovint amb la figura del dimoni i el seu pont en la capçalera, en publiquen fins a sis, en diferents períodes: “Santa Eugènia de Ter” (1980-81, 1983), “El Dimoni” (1981-2003, 2018), “Entre ruis i rieres” (juntament amb Can Gibert del Pla, 1986), “El vaixell” (1987), “El pont del Dimoni” (1991-1998) i “El Dimoni de Santa Eugènia”(2000-2001). A diferència de Sarrià de Ter, els seus impulsors no van aconseguir una de les seves reivindicacions: el retorn a la independència com a poble.

La vinculació a barris que havien estat pobles independents és també el cas del Pla de Palau (“Xemenia”, 1997-2001, 2005) i de Camdorà (“Butlletí informatiu de la Plataforma Campdorà té veu”, 2005-2013). En d’altres, es tracta de barris sorgits amb el desenvolupisme: “La inquietud” 1980-1981 i “El Pou” (2000-2009), del barri de Germans Sàbat; “Associació de Veïns Can Gibert del Pla” (1981-1984); “Revista de l’Associació de Veïns de Montilivi (1991 fins ara); “Revista de Montjuïc” (1997-2006); “El Despertador de Sant Narcís (2000-2013); “Les Fulles de la Devesa”, de Devesa-Güell (2018 fins ara), i “La Revista de la Vall” a Sant Daniel (2021 fins ara. I només tres (“El Cul de la Lleona”, 1992-2001, al Barri Vell; “El Pont Major”, 1983-1987, i “Onyar”, de Carme-Vistalegre (1977-1983), en barris històrics o cèntrics.

Pel que fa a les funcions que els seus impulsors es marquen com a objectiu, Eloi Camps en destaca cinc: la informació, per arribar a nivells de detall per “cobrir els buits i les limitations que presenten els mitjans de comunicació professionals”, fins tal punt que en alguns casos les mateixes publicacions veïnals n’esdevenen font d’informació; la participació de la societat civil, que “és la raó de ser de la premsa comarcal catalana i dels mitjans ciutadans”; el foment de la identitat del barri; la protesta i la proposta, “com les dues cares de la reivindicació social que (…) se centra en la configuració urbanística de la ciutat”, i el passar comptes i la difusió de les activitats de les associacions de veïns.

L’autor repassa també els temes principals que configuren l’agenda de continguts d’aquestes publicacions: l’urbanisme, la història local, les entitats –les pròpies associacions de veïns i d’altres agrupaciones del barri–, temes més enllà del barri i la ciutat (la llengua, la política més general sobretot la territorial, la solidaritat, la immigració, la pau…). Respecte a la llengua en què es publiquen, de les vint revistes, onze són completament en català, set combinen català i castellà i dues són majoritàriament en castellà.

El llibre dedica també atenció al funciomanent intern dels grups responsables de les publicacions i al seu finançament (publicitat, sobretot del barri amb algunes excepcions en què tenen el suport d’algun comerç d’altres lloc de la ciutat o d’entitats financeres; venda; aportacions de les associacions de veïns i subvencions publiques. En aquest sentit, remarca que “la fórmula més utilitzada és la publicitat, que en deu publicacions és la font d’ingressos única”.

Una bona aportació, doncs, a la investigació sobre la comunicació de proximitat, un aspecte massa sovint menystingut però que cada vegada és més aprofundit per estudis com aquest. En la convicció, com deixa constància l’autor, que és en aquests mitjans on es fa present la història de les comunitats on les han creat.