L’IMPERI REFORÇA LA REPRESSIÓ ABANS DE LA REUNIÓ DE LA “TAULA DE DIÀLEG”

Mentre l’independentisme avui governant per delegació l’autonomia de Catalunya no es posa d’acord sobre l’abast i la confiança a l’entorn d’aquest constructe que es diu “taula de diàleg” –pendent de reunir-se al septembre just després de la nostra diada nacional–, l’imperi espanyol reforça la repressió via judicial i de la fiscalia. Hem tancat la setmana amb dues notícies en aquesta línia, posades en marxa per embolicar la troca a l’entorn dels Comitès de Defensa de la República (CDR) i el Tsunami democràtic.

D’una banda, la fiscalia ha decidit presentar recurs a l’Audiència de Girona

contra la sentència del jutjat número 3 de Girona que havia acordat arxivar la causa a 44 persones acusades d’haver organitzat i participat en el tall de l’autopista a Salt (Gironès) el 12 de novembre del 2019. Una acció col·lectiva i d’àmplia participació en protesta per la sentència del Tribunal Suprem condemnant el vicepresident legítim de la Generalitat, Oriol Junqueras, vuit membres del govern legítim i dos dirigents independentistes de la societat civil, per l’organització del referèndum d’autodeterminació del primer d’octubre de 2017. La fiscalia pretén que 22 d’aquells 44 acusats inicials siguin jutjats i no absolts com pretenia el jutjat número 3 de Girona.

De l’altra, la decisió de la fiscalia de l’Audiència nacional espanyola de sol·licitar processar nou membres dels CDR detinguts el 23 de setembre de 2019, en el marc de l’Operació Judes, per pertinença a organització terrorista i tinença i fabricació d’explosius. Segons la crònica que en feia el diari digital “El Món”, els fiscals d’antiterrorisme compren el relat del darrer atestat de la Guàrdia Civil lliurat al jutjat central d’Instrucció número 6 de l’Audiència Nacional espanyola. Els disbarats d’aquest atestat arriben a l’esbojarrada tesi segons la qual els detinguts haurien recollit sis mil euros per fer una acció d’ocupació del Parlament de Catalunya. L’objectiu de l’atestat és novel·lar les accions de protesta de l’independentisme de manera que la CUP i les seves orgnitzacions polítiques –Endavant/Osan i Poble Lliure– apareguin com a origen dels CDR i d’uns fantasmagòrics Equips de Resposta Tàctica i el Tsunami democràtic. Tot plegat per acabar concloent que la novel·la demostraria que es tracta (ai las!) d’organitzacions terroristes.

Aquestes són algunes de les nombroses actuaciones repressives que portarà el govern del rei-emperador a la “taula de diàleg”. Aquesta mateixa setmana “Vilaweb” publicava un informe detallat de fins on ha arribat fins ara la causa general de l’Estat espanyol contra l’independentisme català. Fins a un total de 3.300 persones hi figuren com a represaliades arran del referèndum d’autodeterminació del 2017. Xifra que es correspon amb les dades que han recollit i divulgat leș organitzacions cíviques per la independència.

Per si algú encara creu –i ho diu– que aquesta serà una negociació neta i de la qual l’independentisme en pot treure resultats positius tal com és plantejada, que s’ho faci mirar. Els engranatges repressius de l’imperi són tan ben greixats que només una estratègia unitària i realista –això és, conscient d’allò que posarà d’entrada el govern del rei-emperador sobre la taula–, fonamentada en el protagonisme i mobilització de la bona gent i no en especulacions gratuïtes que tot ho deixen a la pretesa bona fe de l’enemic.