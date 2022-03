GUERRA I PAU. TÍSNER EN EL RECORD

Aquests dies tràgics de la guerra imperialista de la Rússia de Putin contra Ucraïna no he deixat de pensar en l’Avel·lí Artís-Gener, Tísner, amb qui vaig compartir redacció al vell Tele/eXprés. Tísner explica a Viure i veure, les seves memòries, com va tornar de l’exili, on havia anat just començar la nostra guerra del 36, quan va saber que hi havia mort un seu germà. Pacifista com era, li repugnaven les armes, però va creure que l’única manera de defensar la seva pàtria i els seus ideals de llibertat i justícia social era agafar-les.

La guerra d’Ucraïna ens ha posat, als qui odiem les armes, en una contradicció: entre el no a la guerra i el no a la invasió. I jo, després de pensar-hi per totes bandes, trio el no a la invasió. I, doncs, a donar tot el suport possible als lluitadors ucraïnesos que combaten l’ocupació russa. Fora les forces d’ocupació, cridem sovint al nostre país. No els podem obligar a fer al contrari als ciutadans d’Ucraïna, fins a les últims conseqüències. La guerra defensiva per la seva part és una guerra justa.

Entre les vergonyes de la molt llarga vida meva, hi figura –de la meva militància en el Partit del Treball– el suport a la Xina de Mao –partit marxista-leninista-pensament de Mao Tsé Tung, ens dèiem– i a l’estalinisme i, doncs, a la Rússia imperialista (l’antiga Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques –URSS–). Si alguna cosa tinc clara, avui dia, és que tant Rússia com Xina tenen en la seva arrel política, diríem que en el seu ADN, el virus de l’imperialisme. Cap revolució, per molt radical que pretengués ser en el terreny social –cosa de la qual també dubto vistos els resultats–, els va alliberar d’aquesta ignomínia.

I, com a consequência de tot imperalisme, la guerra. Guerra i repressió contra aquelles nacions que els són sotmeses.