ENTITATS ECOLOGISTES CONTRA L’AMPLIACIÓ DE L’AEROPORT

El diari El Punt/Avui en publica aquesta crònica de l’Agència Catalana de Notícies (ACN):

ENTITATS ECOLOGISTES DEMANEN A SÁNCHEZ I ARAGONÈS QUE ATURIN L’AMPLIACIÓ DE L’AEROPORT DEL PRAT

Envien una carta on critiquen que el projecte vulnera tots els compromisos de lluita contra el canvi climàtic

ACN – BARCELONA

Depana, Ecologistes en Acció, Greenpeace, SEO/BirdLife, Amigos de la Tierra i WWF han enviat una carta als presidents dels governs espanyol, Pedro Sànchez, i català, Pere Aragonès, perquè aturin l’ampliació de l’aeroport del Prat.

En la missiva, mostren l’oposició al projecte per ser “insostenible” des del punt de vista ambiental. Asseguren que la proposta “vulnera tots els compromisos” en la lluita contra el canvi climàtic, més quan han declarat l’emergència climàtica.

Alerten que l’ampliació no només suposarà augmentar les emissions, en comptes de reduir-les, sinó que fomentarà un tipus de transport, de comerç i de turisme “contrari” al que requereix la crisi climàtica i ambiental i a les polítiques de lluita contra el canvi climàtic.

Per això, les entitats demanen a Sánchez i Aragonès que redirigeixen els fons acordats cap a altres sectors que millorin la qualitat de vida dels ciutadans i afavoreixin el medi ambient, preservin el territori i assegurin la transició a una economia descarbonitzada que prioritzi la justícia social i l’interès general.

En aquest sentit, insisteixen en la necessitat de reduir el transport aeri, responsable del 2% d’emissions de CO2, i afavorir un altre tipus de mobilitat més sostenible.

A més, rebutgen qualsevol actuació que afecti negativament a la zona d’especial protecció per a les aus i les reserves naturals del Delta del Llobregat, fins i tot amb propostes de mesures compensatòries.

Recorden a més que hi ha un procediment d’infracció iniciat per la Comissió Europea del 2012 per una anterior ampliació. Consideren que seria una “trista ironia” que es dugui a terme una infraestructura a la zona que acceleri la seva pròpia destrucció.

A la carta afirmen també que l’ampliació empitjoraria la contaminació ambiental i acústica que pateixen desenes de milers de persones.

En resum, consideren que la proposta d’ampliar l’aeroport del Prat –i el de Madrid, Reus i Girona-, és una aposta per una economia basada en l’especulació, la massificació, la deslocalització, la destrucció del territori, l’ús de recursos i de les emissions. Reclamen també més diàleg, ja que consideren que la “frontal oposició” de l’alcaldessa de Barcelona i del del Prat, així com el de col·lectiu socials i ecologistes, demostra que l’acord s’ha assolit sense l’adequat i necessari diàleg social.

Per a les organitzacions, la construcció d’un model socioeconòmic més sostenible, més resilient i més eficient que s’ajusti als límits del planeta és “urgent”.