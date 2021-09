EL GRUP BARNILS AL PARLAMENT

17/09/21 a les 6:00 pm

El president del Grup de Periodistes Ramon Barnils, Enric Borràs, ha comparegut aquest divendres, 17 de setembre davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) al Parlament de Catalunya per fer arribar la veu del Grup sobre l’estat del sector de l’audiovisual amb motiu de l’elecció del Consell de Govern de la Corporació.

En la seva intervenció, el president ha defensat els mitjans de la CCMA com una de les principals eines de cohesió social a Catalunya però ha destacat que “fa massa anys que tiren endavant sense rumb clar a mig, i sobretot, a llarg termini. Mentre les plataformes digitals guanyen terreny i el món de l’audiovisual canvia, els nostres mitjans públics s’estan quedant enrere”. Una prova d’aquesta manca de rumb, ha indicat, és la renúncia a atreure, seriosament, el públic infantil i juvenil.

Borràs ha puntualitzat que les direccions dels mitjans públics “no són un pastís per repartir entre els partits polítics, encara que n’hi ha que només ho entenen així”. És per això que “cal renovar el consell de govern de la CCMA i les direccions dels mitjans amb criteri de país i professionals independents que coneguin el sector i tinguin visió de futur”. A més, ha defensat que “la renovació del consell de govern i de les direccions és urgent perquè és només el principi i, si falla, fallarà allò que realment és més necessari: un projecte de futur ambiciós per a la CCMA”.

El president ha indicat també que “els mitjans de la corporació necessiten una reorganització profunda: la seva estructura està pensada per a un model anterior a internet i al domini actual de les plataformes de continguts”. Per això cal que la CCMA “deixi de pensar i actuar com un conjunt de canals aïllats, desvinculats, i avançar cap a la creació d’una plataforma de continguts amb el centre a internet”. Així mateix és imprescindible “rejovenir la plantilla i treballar perquè aquesta reflecteixi la diversitat del país”.

Per últim, Enric Borràs també ha defensat el compromís de la corporació amb la llengua. “Si el català és la biga que aguanta la cohesió social de Catalunya, l’ensenyament i els mitjans en català són els pilars que l’aguanten. Els mitjans públics han de garantir espais lingüísticament normalitzats al sector audiovisual, sense concessions”.

Podeu recuperar la compareixença íntegra en aquest vídeo: