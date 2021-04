EL CONSELL PER LA REPÚBLICA IMPULSA LA IDENTITAT DIGITAL REPUBLICANA

Enfront de l’imposat Documento Nacional de Identidad (DNI), el Consell per la República Catalana ha decidit impulsar la identitat digital republicana. L’acabo de demanar, mitjançat el pagament de 12 euros, que és el preu per tenir el document en format carnet. També es pot adquirir, per 6 euros, en format digital.

La identitat digital republicana, d’adhesió lliure, a banda de ser un tret distintiu d’aquells que som antiimperialistes contra la dominació espanyola, facilita la participació en les activitats del Consell per la República: votacions, debats interns, eleccions de càrrecs… A més a més, ha de permetre fer gestions i tràmits que el govern espanyol no podrá controlar.

La identitat digital republicana abasta la totalitat de la nació, esadir els Països Catalans, superant així el marc administratiu dels estats espanyol, francès i italià, així com l’estricta nacionalitat andorrana. La iniciativa del Consell per la República pretén fer evident que aquest és un organisme viu i amb perspectiva de futur, más enllà dels debats estèrils sobre la seva continuïtat i les relacions amb el futur govern eutonòmic de la Generalitat de Catalunya.