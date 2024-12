“El món és, de fet, molt interessant quan te’l mires de prop, la qüestió és mirar-se’l amb la distància justa”. Aquesta sentència de Júlia Bacardit en la seva darrera obra publicada (Corresponsal d’enlloc, Pòrtic, octubre 2024) defineix amb precisió el que és un tret comú amb una altra obra seva publicada també enguany: El Raval a deshora (Núvol, agost 2024).

Dues cares de la mateixa moneda: llocs, llunyans i propers, d’aquesta part de l’univers on ens ha tocat viure. Un, el barri de Barcelona d’on va decidir fer-se veïna (el Raval, abans “barri xino”) cada vegada més divers, remarca la Júlia, d’on va passar la infantesa i primera joventut: Sant Andreu del Palomar. L’altre, Romania –amb veïnatge a Bucarest–, corresponsal a precari, com es va veure pocs mesos després d’estrenar la feina, acomiadada per l’agència EFE que l’havia contractat.

A Corresponsal d’enlloc, títol del darrer llibre, analitza a fons –generalment en boca d’altri– el que és un tret comú a les dues societats: els canvis profunds que s’hi han produït en poc temps. Els dos llibres tenen una altra característica comuna: l’habilitat de l’autora per passar del relat memorístic personal amb abundància de detalls –enamorament inclòs, a Romania– al reportatge pur i dur, no estalviant-hi temps i recursos. Pendent al final, com explica, dels diners que hi esmerça quan és a punt de perdre el sou. Fidel a l’autoimposada mirada d’a prop, recorre la complexa –física i humana, política, ètnica i cultural– geografia romanesa, per oferir al lector una visió de cadascun dels aspectes d’aquesta diversitat.

Talment com feia en el cas del Raval, tant semblant i tant distint alhora de Romania, posant en pràctica la mateixa habilitat. Qualsevol font se la fa propera per treure’n fins al darrer detall que li ofereix la persona que li és interlocutora, sigui un alcohòlic o drogaddicte, una mare i una filla amb qui ensopega en un tren nocturn, el sacerdot que va encendre –sense propossar-s’ho, pel que li diu– la revolta que va ser l’origen de la caiguda de Ceausescu o el professor que li explica detalls de la història del Raval.

licarAndreu Barnils li va fer, a Vilaweb, aquesta entrevista, arran de la publicació del llibre sobre Romania, en què explica com eren per ella alguns dels seus interlocutors i, també, l’Andrei, el seu home de Bucarest.