DECLARACIÓ POLÍTICA DEL GOVERN DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA

El Govern del Consell per la República Catalana ha fet pública aquesta declaració política que incidirà, sens dubte, en el procés de negociació de la investidura del futur president legal de la Generalitat de Catalunya. Per la seva importància, el publico íntegre:

Els membres del Govern del Consell per la República hem pogut constatar que, en els darrers dies i amb motiu de les negociacions per a assolir un acord de legislatura per part de la majoria independentista del 52% que conformen ERC, Junts i la CUP, el rol del Consell en l’actual etapa del procés d’independència està sent objecte d’un intens debat. En aquest context i amb la voluntat d’aportar elements que permetin fer avançar aquest debat de manera constructiva, volem fer públiques les següents reflexions polítiques i, per això, ens adrecem en primer lloc a totes les persones que s’han compromès amb el Consell mitjançant la seva inscripció al Registre ciutadà, així com als partits polítics independentistes i a les entitats de la societat civil, i als ciutadans de Catalunya en el seu conjunt:

1. El Consell per la República va ser creat per defensar la decisió presa per les nostres institucions de constituir una república independent a partir del resultat del referèndum de l’1 d’octubre de 2017. Troba, doncs, la seva legitimitat fundacional en el mandat de l’1-O i la Declaració d’independència del dia 27-O i, en coherència amb això, té com a missió impulsar les estratègies que permetin fer-los plenament efectius. El Consell sorgeix, doncs, de la necessitat de vehicular a través d’una institució republicana l’acció unitària per continuar l’embat democràtic fins al reconeixement de la República catalana.



2. És aquesta legitimitat originària del Consell i aquesta seva missió el que explica que el Consell, en la seva etapa fundacional, s’hagi construït al voltant dels membres del govern de la Generalitat a l’exili i del seu President, en tant que responsables últims d’aquell referèndum i d’aquella Declaració. Així es va determinar en el pacte entre Junts per Catalunya i ERC que va donar inici a la passada legislatura i en el qual es va acordar formalment la creació del Consell per la República.



3. El Consell té encara una segona legitimitat complementària, que és aquella que es deriva de la seva transversalitat. Posar-lo en marxa no ha estat senzill, però avui el Consell és l’espai estable amb la presència més plural i transversal de l’independentisme. L’òrgan permanent de Govern del Consell està compost per 12 persones d’una pluralitat i d’una transversalitat indiscutibles: membres del govern a l’exili, representants de partits independentistes amb representació parlamentària, representants de les dues principals entitats de la societat civil i persones referents del moviment independentista a títol personal. També ho és la seva acció: la feina dels Consells locals n’és una mostra. Aquesta és la riquesa i un dels valors de la institució republicana que anem enfortint cada dia i que entenem que cal preservar.



4. El Consell té encara una tercera legitimitat, que no és altra que la seva naturalesa democràtica. El desplegament institucional del Consell, que no ha deixat d’avançar des de la seva constitució, preveu l’elecció d’una Assemblea de Representants que -d’acord amb el que determina el Reglament del Consell aprovat per l’Assemblea Fundacional del passat 19 de desembre, formada pel conjunt dels diputats independentistes de l’anterior legislatura- és qui tindrà la potestat d’elegir la presidència del Consell, que és qui al seu torn nomena els membres de l’òrgan de Govern. És la voluntat de l’actual Govern del Consell que aquest procés electoral se celebri durant el pròxim mes de juny. A més, la voluntat que el Consell per la República sigui una institució construïda i participada des de la base es demostra també en la deliberació i validació del seu Pla de Govern per part de les persones inscrites al Registre ciutadà, en l’acció quotidiana dels Consells locals i també en l’exercici de la democràcia directa mitjançant les consultes -la norma reguladora de les quals ha de ser aprovada en les setmanes vinents.



5. Entenem que el Consell, a aquestes tres legitimitats, hi afegeix encara dos avantatges pràctics que faciliten notablement l’eficàcia de la seva acció política:

a) és un ens que actua de manera sobirana i sense dependència de l’Estat espanyol ni de la seva política; com a institució autoconstituïda, no té cap limitació derivada de les lleis espanyoles i, pel fet que les seves persones jurídiques instrumentals estan a l’exili, està fora de l’abast de l’acció repressora de l’estat espanyol

b) pel fet de tenir caràcter institucional, disposa d’uns òrgans de govern i de representació dels seus inscrits, així com d’una estructura tècnica, que en garanteixen l’estabilitat.

6. Avui el Consell és l’espai des d’on posen bases de la sobiranització de la societat catalana i sobretot on es parla, es debat i es treballa en la preparació de tot allò que considerem imprescindible per guanyar la confrontació inevitable amb l’estat espanyol. És a dir, per reprendre amb èxit el camí que ens van forçar a interrompre el dia 27 d’octubre de 2017.



7. El Consell, en aquests dos anys des de la seva fundació, ha anat teixint una proposta estratègica que es basa en la idea que és imprescindible preparar les condicions per a culminar el procés d’independència per mitjà d’un desbordament democràtic, en la perspectiva més que probable que l’estat espanyol es mantingui en la seva negativa a respectar i reconèixer el dret a l’autodeterminació de Catalunya. Un consens estratègic que parteix de la premissa que no podem condicionar indefinidament l’existència de la República a la voluntat de l’estat espanyol i que, per tant, és necessari assolir l’acumulació de forces necessària per guanyar el pols al qual aquest ens obliga, des de la convicció que tenim la força suficient per guanyar-lo pacíficament. El document estratègic “Preparem-nos“, presentat públicament el proppassat 19 de desembre, és l’exposició més detallada d’aquesta proposta.



8. Creiem que aquest desbordament democràtic, per a ser exitós, requereix una direcció política, de la qual participin de manera col·legiada els principals partits i les principals entitats civils de l’independentisme. En aquest sentit, ens congratulem que totes les forces polítiques i socials del moviment independentista hagin expressat la necessitat que existeixi aquest espai de coordinació que les aplegui. Tanmateix, estem convençuts que aquesta direcció política col·legiada serà més legítima i més eficaç -és a dir, més forta- si s’insereix en un marc institucional legítim i eficaç. I entenem que el Consell, en virtut de les tres legitimitats i els dos avantatges operatives abans assenyalades, proporciona el millor marc institucional possible. Creiem, doncs, que el Consell per la República és la institució republicana des de la qual s’han d’acordar les estratègies per fer efectiu allò a què ens vam comprometre a partir del resultat del referèndum.



9. Al mateix temps, considerem que per tal de fer possible aquesta inserció de la direcció política col·legiada en el marc institucional del Consell és necessari reformular la seva governança, per tal de definir de manera precisa i sense contradiccions les funcions específiques dels seus diferents òrgans. Manifestem doncs la nostra disponibilitat a debatre aquesta qüestió amb els actors cridats a formar part d’aquesta direcció política col·legiada i, a conseqüència d’aquest debat, modificar tot allò que convingui del que ara disposa el Reglament del Consell sobre la seva governança i la seva estructura institucional -amb el benentès que aquestes modificacions requeriran la corresponent validació democràtica que preveu el mateix Reglament.



10. Amb aquest ànim, convidem el president i la secretària general d’ERC, el secretari general de Junts, els màxims dirigents de la CUP, així com els màxims dirigents d’Òmnium Cultural i de l’ANC, a un diàleg bilateral amb el mateix Consell –representat en aquest cas pel seu Vicepresident i dos membres més del seu òrgan de Govern- per tal debatre, des de la lleialtat i la confiança, aquesta reformulació de la governança del Consell, que ha de facilitar la inserció de l’esmentada direcció col·legiada en la seva estructura institucional. I ens oferim a iniciar aquest diàleg de manera immediata.

En conclusió, ens anima la convicció que és més important per al país l’existència d’un acord per culminar el procés d’independència de manera efectiva -un acord al servei de la majoria independentista del 52% dels vots que s’ha assolit per primera vegada en unes eleccions al Parlament de Catalunya- que no pas les persones i els càrrecs que ocupin. Tots aquells que participem dels òrgans de govern del Consell, així com tots aquells que treballen incansablement des dels Consells locals i els milers de ciutadans que s’han inscrit des de la seva fundació al Registre ciutadà, assumim la nostra responsabilitat amb una única motivació: l’aportació de cadascun de nosaltres no només és útil, sinó imprescindible per poder vèncer de manera democràtica i pacífica, però determinada, l’actual pols amb l’estat espanyol.

Al mateix temps, entenem que el Consell és un instrument necessari per fer possible el desbordament democràtic, i que aquest desbordament és una condició necessària per fer possible la República. Per això, creiem que el Consell ha estat des del seu naixement -i ha de continuar sent- part de la solució, mai una part del problema. I que, per tant, la seva existència no només no hauria de ser un obstacle, sinó que hauria de facilitar el consens estratègic de tots aquells actors que tenen la constitució de la República com a objectiu prioritari.