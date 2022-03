DAVANT L’ELECCIÓ DEL PRESIDENT DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA

Carta oberta als membres del Consell per la República

🗣️ Toni Comín i Oliveres, Vicepresident del Govern del Consell

Amb el Ple de l’Assemblea de Representants del pròxim dissabte finalitza l’etapa fundacional del Consell per la República. No ha estat un camí senzill, però podem dir-nos, sense risc d’exagerar, que la missió d’aquesta fase fundacional ha estat acomplerta.

Sabíem des del primer minut en què vam assumir aquest projecte que no ho seria, de senzill. Sabíem que ens enfrontàvem a un camí ple de dificultats i d’obstacles. Però també sabíem que és un camí imprescindible, si volem culminar el procés d’independència. Per això vam acceptar, sí, l’encàrrec que ens van fer els partits polítics independentistes que, guanyadors de les eleccions del 21 de desembre del 2017, van decidir restaurar les institucions autonòmiques –per mitjà de la investidura del MHP Torra- amb la condició que simultàniament es posés en marxa el Consell, la institució republicana nascuda per fer-se càrrec del mandat de l’1-O i a treballar per fer-lo plenament efectiu.

Les dificultats amb què es va trobar el Consell en els seus inicis no són difícils d’enumerar:

a) La inevitable hostilitat de l’estat espanyol, que convertia el Consell per la República un objectiu més de la seva estratègia de repressió.

b) La manca de recursos materials de partida, amb el benentès que el Consell per garantir la seva autonomia política havia de tenir una base financera pròpia.

c) La dificultat objectiva per fer entendre el relat que legitima el Consell i en justifica l’existència: la idea que per preservar el mandat de l’1-O era imprescindible una institució republicana –no en competició sinó en complementarietat amb les institucions autonòmiques- no ha estat del tot evident per a tothom i, per tant, sovint ha requerit molta pedagogia.

d) L’estat de desànim d’una part d’aquells ciutadans i ciutadanes que havien anat a votar l’1-O i que des d’aleshores han hagut de patir els efectes emocionals de la repressió i, també, de la manca d’unitat estratègica dels partits independentistes.

e) Fins i tot, el recel d’alguns dels actors principals de l’independentisme, motivats en part per algunes de les raons anteriors.

Tanmateix, tot i aquestes dificultats inicials, encara que el terreny no estigués tan ben adobat com ens hauria agradat, el Consell es va posar en marxa. I ho va fer perquè la llavor de la qual neix –el mandat de l’1-O i la Declaració d’independència- és tan poderosa que ha aconseguit brotar encara que hagi hagut de fer-ho en un terreny en part desfavorable. No podia no fer-ho, no podia ser d’una altra manera.

Avui sabem no només que el Consell va néixer, malgrat totes les dificultats, sinó que ha culminat la seva fase fundacional. Podem afirmar que s’han assolit aquelles fites fonamentals, imprescindibles, sense les quals aquesta etapa fundacional no es podria donar per acomplerta. I que breument es poden resumir en la següent llista:

1. La definició d’una “missió” consistent i necessària: fer-se càrrec del mandat de l’1-O i, en conseqüència, treballar per fer-lo plenament efectiu.

2. El naixement formal del Consell, per mitjà del seu acte de constitució al Palau de la Generalitat (el 30 d’octubre del 2018) i el seu acte de presentació a Brussel·les (el 8 de desembre d’aquell mateix any).

3. La formació progressiva d’un òrgan executiu –el Govern del Consell- políticament capaç i representatiu de la transversalitat de l’independentisme, sense que això n’hagi impedit una valuosíssima cohesió interna.

4. L’elaboració d’un Reglament fundacional (un primer “Estatut” del Consell), que garanteixi la seguretat normativa sense la qual cap institució no podria exercir les seves funcions.

5. L’aprovació del Pla de Govern: el full de ruta general que orienta l’acció del Consell i en determina les seves prioritats estratègiques.

6. La construcció d’una estructura professional, capacitada per assumir els reptes tècnics i administratius que una institució comporta, però amb la limitació de recursos de què el Consell disposa; una estructura professional l’eficiència i el compromís de la qual ha estat clau per resistir les dificultats d’aquesta etapa fundacional.

7. El creixement ininterromput de la base ciutadà del Consell, que avui supera ja les 100.000 persones inscrites al seu Registre.

8. L’establiment d’una plataforma tecnològica robusta, que ens permet activar instruments com la ID republicana i ens permet fer de la democràcia directa una de les senyes d’identitat del Consell.

9. El desplegament dels Consells Locals, la xarxa del Consell a l’interior del país, que avui es compten per sobre dels 200, i de les Delegacions que estenen el Consell al conjunt dels Països Catalans.

10. La presentació d’una proposta estratègica al conjunt del moviment, concretada en el document “Preparem-nos“, amb la voluntat que serveixi de base per a un consens que faci compatibles el realisme amb la determinació necessària per guanyar.

11. La celebració de les primeres eleccions al Consell, gràcies a l’aprovació d’un Reglament electoral innovador i orientat a la radicalitat democràtica, que han permès posar en marxa l’Assemblea de Representants, que no només reforça la legitimitat del Consell sinó que en multiplica la seva potència política.

12. I no podem oblidar, en aquesta llista de balanç i resum de l’etapa fundacional del Consell, l’acte massiu de Perpinyà del 29 de febrer del 2020, que ha estat probablement la demostració més palpable de la força que ens cal per portar a terme la nostra missió.

Sens dubte, aquesta enumeració podria ser objecte de matisos i esmenes. Però indica quines són les fites inicials que ens vam proposar, sense les quals enteníem que no es podia donar l’etapa fundacional per culminada. Fites que avui són totes elles realitat i que, per tant, ens permeten parlar de “missió acomplerta“.

Ara entrem, doncs, en una fase de consolidació. Ens queda encara camí per recórrer, certament, fins a culminar el procés d’independència. Tots nosaltres, tots aquells que formem part del Consell, el volem recórrer al més ràpidament possible. Com més fort sigui el Consell, més fàcil serà aconseguir-ho.

